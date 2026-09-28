Un ponte tra Monferrato e Val Brembana: ufficiale il gemellaggio tra Moncalvo e Mezzoldo

C'è una distanza fisica fatta di tornanti, valli e pianure che separa il cuore del Monferrato dalle alture bergamasche dell'alta Val Brembana. Eppure, ai piedi del Passo San Marco, questa distanza si è annullata durante la cerimonia ufficiale che ha sancito il gemellaggio tra la città astigiana di Moncalvo e il comune montano di Mezzoldo.

A fare da legante tra due paesaggi così differenti non è stato un semplice atto burocratico, bensì il filo della memoria storica e la figura di Lazzaro Nazzareno Lazzarini. Nato tra i boschi di Mezzoldo ma cresciuto tra le colline di Moncalvo, Lazzarini fu Tenente degli Alpini, combatté come partigiano e venne insignito della Medaglia d'Argento al Valor Militare. La sua eredità morale di dedizione e libertà è diventata il pilastro su cui i due centri hanno scelto di fondare la loro unione.

Turismo ed enogastronomia: la memoria si fa opportunità

Se la storia del Novecento ha gettato le fondamenta dell'accordo, il futuro dell'alleanza parla il linguaggio della promozione territoriale e dello sviluppo locale. Il patto firmato dalle due amministrazioni punta a creare una sinergia turistica e culturale integrata.

Attraverso questo canale privilegiato, Moncalvo potrà proiettare le proprie eccellenze enogastronomiche e i suoi paesaggi collinari all'interno di uno snodo alpino ad alta frequenza turistica come la Val Brembana, intercettando così nuovi flussi di visitatori sia italiani che stranieri.

Le voci dei sindaci e il lavoro silenzioso delle Penne Nere

L'entusiasmo per il traguardo raggiunto è emerso chiaramente nelle parole dei primi cittadini. Il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci, ha sottolineato sia il profondo valore emotivo del ricordo di Lazzarini, sia il valore strategico di portare il Monferrato nel cuore delle Alpi Orobie per un nuovo posizionamento turistico. Dal canto suo, la sindaca di Mezzoldo, Stefania Siviero, ha espresso grande orgoglio nell'accogliere la delegazione monferrina, evidenziando come questo ponte ideale permetterà di avviare scambi culturali, eventi e nuove occasioni di crescita per entrambe le comunità.

Dietro i discorsi ufficiali e le firme sui documenti, si cela il lavoro costante dei Gruppi Alpini di Moncalvo e Mezzoldo. Sono state infatti le "Penne Nere" locali a tessere con pazienza i rapporti tra i due Municipi, agendo da vero motore sociale e dimostrando ancora una volta il loro ruolo insostituibile nel preservare la coesione e i valori del territorio.