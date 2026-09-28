“C'è un’indagine in biblioteca”: Refrancore riapre i grandi cold case della storia

Perché siamo irresistibilmente attratti dalle storie di sangue e dai casi irrisolti? Il fascino perturbante del true crime non risiede nel semplice brivido del mistero, ma nella profonda necessità umana di scavare negli abissi della psiche per strappare un frammento di verità al caos del male. È proprio da questo impulso che prende vita "C'è un'indagine in biblioteca", la rassegna che trasforma la biblioteca di Refrancore in una vera e propria centrale investigativa.

Lontana dal voyeurismo e dal sensazionalismo fine a se stesso, l'iniziativa propone un'analisi clinica e narrativa di celebri delitti che hanno segnato la memoria collettiva. A condurre il pubblico in questo viaggio tra le tenebre della cronaca è il giornalista e scrittore Riccardo Santagati, che trasforma l'inchiesta in un dialogo serrato con la grande letteratura poliziesca.

Se la realtà ci mette di fronte alla nuda e cruda spietatezza dei fatti, i grandi maestri del giallo deduttivo — da Arthur Conan Doyle ad Agatha Christie, da Ellery Queen a Rex Stout, fino alle vette filosofiche di Umberto Eco, G.K. Chesterton ed Ellis Peters — forniscono la bussola e gli strumenti logici per interpretare l'enigma. In questa prospettiva, il noir smette di essere un semplice intrattenimento e diventa uno specchio rivelatore delle complessità dell'animo umano.

Il programma: tre tappe nell'oscurità della storia

La rassegna, ideata e curata dall'Assessore alla Cultura Maria Marrapodi e dalla scrittrice e volontaria Eva Negri, si articola in tre serate ad alto tasso di suspense.

Venerdì 9 ottobre – "L'albergo dei misteri"

Il percorso si apre con la riapertura di un inquietante cold case delle montagne bellunesi: i delitti di Alleghe, una catena di morti violente rimasta a lungo sepolta sotto il peso della reticenza.

La serata inaugurale sarà preceduta, alle ore 19:30, da un'esclusiva Apericena Letteraria con finger food e cocktail (al costo di 15 euro), un momento conviviale per calarsi nelle atmosfere dell'indagine prima che le luci si abbassino sull'inchiesta principale.

Alleghe e il suo lago

Mercoledì 13 novembre – "Il castello dei delitti"

L'indagine varca i confini nazionali per spostarsi tra le mura del Castello di Tiffauges, in Francia, ripercorrendo la parabola di Gilles de Rais. La figura storica che ha dato origine alla leggenda di Barbablù viene analizzata nella sua mostruosa trasformazione da eroe di guerra a predatore insaziabile.

Mercoledì 11 dicembre – "Il quartiere del serial killer"

L'epilogo della rassegna ci immerge nella nebbia della Londra vittoriana per seguire le tracce di Jack lo Squartatore tra i vicoli degradati di Whitechapel, laddove il terrore si fece carne e leggenda.

Performance, luogo e dettagli organizzativi

Ad arricchire la ricostruzione delle indagini ci saranno le performance degli attori del collettivo teatrale "I Sine Vultu", composto da Gianluca Fresia, Alessandro Cussotto, Lorenzo Morosino, Francesca Viarengo, Oliviero Marchiando, Celine Beltrame, Beatrice Bernini e Noemi Garlano, gruppo nato a gennaio 2025 e già noto nel territorio piemontese per spettacoli e cene con delitto.

Dove: Sala polivalente, via Cavour 10, Refrancore

Orario: inizio incontri alle ore 21

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti

Prenotazione Apericena di venerdì 9 ottobre (posti limitati): inviare una mail a vivererefrancore@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 347-6412151

Per aggiornamenti sulle iniziative è possibile seguire il profilo Instagram e Facebook @vivere_refrancore