San Michele Arcangelo, patrono della Polizia: chi verrà premiato domani

Domani, martedì 29 settembre, in occasione della ricorrenza di san Michele Arcangelo, anche la Polizia di Asti celebrerà il suo Patrono.

Un evento che non ha solo la connotazione religiosa del patrono, ma si associa anche al family day, la giornata in cui, accanto ai poliziotti sono invitate anche le loro famiglie e la cittadinanza tutta per assistere alla consegna di riconoscimenti importanti per l'operato degli appartenenti alla Polizia di Stato.

In Sala Cambursano saranno consegnate ricompense, attestati e medaglie del Capo della Polizia.

Questi i poliziotti che riceveranno i riconoscimenti: lode all'assistente capo coordinatore Marcello Abela, all'agente Anna Marengo, all'agente Mauro Celauro e all'agente Marco Troso.

Medaglie di commiato per il personale che ha lasciato la Questura per la pensione andranno al sostituto commissario Eleonora Fanega, agli ispettori Lucia Allegretti, Giorgio Gifuni, Paolo Carassini, Flavio Sigliano, al sovrintendente capo Claudio Turetta, al sovrintendente Valter Testa, al vice sovrintendente Cinzia Romaneti e all'assistente capo coordinatore Daniela Fassio.

Nella stessa cerimonia saranno consegnate anche le medaglie e croci per anzianità di servizio. Medaglia d'oro al merito di servizio al commissario capo in pensione Antonella Reggio, agli assistenti capo coordinatore Marco Ferrero e Alessandro Iaia; medaglia d'argento al vice sovrintendente Gianluca Panicali e all'assistente capo coordinatore Francesco Miduri; medaglia di bronzo agli assistenti Pietro Stanganello e Andrea Gonella; croce d'oro al merito di servizio al comissario capo Antonella Reggio. Croce d'oro per anzianità d servizio al sovrintendente capo Claudio Turetta, al sovrintendente Manuela Rainero, al vice sovrintendente Salvatore Curcio e all'assistente capo coordinatore Giovanni Migliardi. Croce d'argento per anzianità al primo dirigente Walter De Meo, al vice ispettore Nicola Gonella, al sovrintendente Maurizio Maggiore, agli assistenti capo coordinatore Danilo Tron e Alessandro Berta. Croce di bronzo al vice sovrintendente Gianluca Panicali e agli assistenti capo coordinatore Marco Ferrero e Alessandro Iaia.

Infine gli attestati di bevenuto agli agenti in prova Luca Agostino, Giada Bianco Dolino, Loredana Cordì, Giovanni Battista Bonino, Alessandro Farina, ichele Felice, Salvatore Graceffa, Matteo Mazza, Ilyad Mourchid, Alessandro Mussa, Megan Parisi, Lorenzo Piotto, Giorgio Riccardi e Gaia Romano.