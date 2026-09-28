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Funerale

Sabato l'ultimo saluto a Massimo Taricco

L'uomo da sempre legato al rione San Silvestro e alla città di Asti, si è spento prematuramente la scorsa settimana

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Settembre 2026 16:26:00

Sabato l'ultimo saluto a Massimo Taricco

Le esequie si terranno sabato 3 ottobre alle ore 15, alla chiesa del Sacro Cuore di Calamandrana in via Roma 27. 

La scomparsa di Massimo ha colpito profondamente il Rione San Silvestro, oltre che tutto l’ambiente del Palio e della città di Asti. Taricco tra la sue volontà, desiderava riposare nella capella di famiglia insieme alla madre e al padre, a cui era molto legato.

Storico collaboratore e presenza conosciuta e stimata del Rione, aveva appena compiuto 60 anni e la sua morte, avvenuta per un malore improvviso, ha lasciato nello sconcerto le tante persone che negli anni avevano avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui tanti momenti.

Taricco inoltre viene ricordato come un uomo molto religioso e devoto, tanto che la Rettrice Samantha Panza sta pianificando iniziative commemorative in occasione della mostra ufficiale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, ospitata nella chiesa di San Silvestro in collaborazione con la Comunità dei Tre Campanili, don Andrea e don Stefano.

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