«Mattia Leoncini, venga a conoscere i nostri ragazzi»

Nei giorni scorsi sul sito del nostro giornale abbiamo pubblicato l'intervista a Mattia Leoncini, direttore dell'hotel I Tre Poggi, vincitore della puntata monferrina della trasmissione Sky "Bruno Barbieri - 4 Hotel"

L'affermato imprenditore, relativamente alla problematica del reperimento del personale, parlando degli studenti dell'Istituti Alberghieri del territorio affermava: «Oggi i ragazzi scelgono l’istituto perché ha semplicemente un anno in meno; molti non hanno voglia di lavorare il sabato e la domenica, forse anche per colpa delle paghe al ribasso dovute all’eccessivo costo del lavoro».

Non si è fatta attendere la replica della Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti: «Prima di tutto, i complimenti per la vittoria a Bruno Barbieri – 4 Hotel e perché portare il Monferrato davanti al grande pubblico fa bene a tutto il territorio - dichiara il presidente Annalisa Conti - Poi, un invito: Mattia Leoncini venga a trovarci. Sappiamo che l'imprenditore non si riferisce alla nostra scuola, anche perché finora non è mai venuto a cercare personale da noi. Proprio per questo ci farebbe molto piacere conoscerlo e fargli conoscere i nostri studenti, i docenti e il lavoro che facciamo ogni giorno».

Su un punto i vertici dell'Alberghiero tengono a fare una precisazione: i ragazzi che hanno scelto questo mestiere ci sono. E hanno voglia di fare. «Ne abbiamo avuto una dimostrazione proprio nei giorni scorsi. I nostri studenti hanno lavorato per dieci giorni alla Douja d’Or, accettando di rientrare prima dell’inizio della scuola e affrontando ritmi, orari e responsabilità veri. Hanno lavorato tanto, imparato, messo alla prova quello che studiano a scuola e, soprattutto, mostrato capacità e talento. Non è un’eccezione: è quello che vediamo ogni giorno».

La questione del personale nell’ospitalità e nella ristorazione esiste ed è complessa, riconosce la Scuola Alberghiera, ma non può essere ridotta alla presunta scarsa voglia dei più giovani: «Il costo del lavoro è alto e sappiamo bene quanto pesi sulle imprese. Ma questo problema non può ricadere sui ragazzi e sulle loro retribuzioni. Se vogliamo costruire nel Monferrato un sistema dell’accoglienza sempre più qualificato dobbiamo riuscire a far crescere insieme imprese, formazione e opportunità professionali. E dobbiamo fare in modo che un giovane bravo abbia buone ragioni per scegliere di restare qui».

Proprio per questo l’invito a Leoncini potrebbe diventare qualcosa di più di una visita: un incontro e un confronto diretto con gli studenti della scuola, per ascoltare anche il loro punto di vista.

«Ci piacerebbe organizzare un dibattito con i nostri ragazzi e le nostre ragazze – conclude il direttore Alessandra Sozio – per dare voce alle loro aspettative, ma anche alle difficoltà che possono percepire quando entrano per la prima volta in un’azienda. Sarebbe un modo concreto per mettere a confronto chi cerca personale e chi si sta preparando a entrare nel mondo del lavoro. Crediamo che conoscersi e ascoltarsi sia il primo passo per costruire una vera sinergia tra scuola e imprese. Perché se vogliamo che il Monferrato dell’ospitalità cresca davvero, imprese e scuole devono dialogare e confrontarsi».