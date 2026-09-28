Valle Randolo, il Tar mette la parola “fine” al progetto motocross: rigettato il ricorso di Monferrato Srl

Si chiude dopo oltre un decennio la complessa vicenda legata alla realizzazione di un impianto da motocross nella Valle Randolo, in località Valenzani a Castagnole Monferrato. Con la sentenza n. 01818/2026, il Tar Piemonte ha rigettato il ricorso promosso dalla società Monferrato Srl contro la determina della Provincia di Asti del 31 gennaio 2023 – che aveva espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale dell'opera – e contro il conseguente provvedimento di conclusione negativa del procedimento emesso dal Suav.

Un progetto ad alto impatto ambientale

L'intervento per la realizzazione del crossodromo prevedeva una profonda trasformazione dell'area. Tra gli elementi di maggiore criticità evidenziati durante l'iter amministrativo e denunciati dal Comitato Vigilanza Motocross figuravano l'abbattimento di oltre 7.500 piante di alto fusto e un rilevante impatto ambientale e acustico sul territorio circostante.

Dieci anni di iter e risorse pubbliche

Il percorso amministrativo e giudiziario si è dimostrato lungo e articolato. Nell'arco di dieci anni si sono susseguite otto Conferenze di Servizi e diversi procedimenti davanti alla giustizia amministrativa. Un iter che ha visto in prima linea il Comitato Vigilanza Motocross, nato inizialmente per affiancare il procedimento e successivamente schieratosi contro l'opera insieme ad associazioni e cittadini impegnati nella difesa del territorio.

Come evidenziato dal presidente del Comitato, Claudio Vella, il procedimento ha comportato un notevole impiego di risorse pubbliche e professionali per valutare il progetto, assorbendo energie che, secondo il Comitato, avrebbero potuto essere indirizzate verso altre prospettive di sviluppo per il Comune di Castagnole Monferrato.

«Una pietra tombale sul progetto»

«Con questa sentenza possiamo affermare che è stata messa una pietra tombale sul progetto così come lo abbiamo conosciuto e contrastato», ha dichiarato Claudio Vella, sottolineando come l'iniziativa della Monferrato Srl possa considerarsi conclusa anche alla luce della mancata presentazione, negli ultimi anni, di progetti capaci di superare le criticità evidenziate dalla Provincia. Secondo il Comitato, l'impianto avrebbe prodotto conseguenze rilevanti sul territorio senza portare reali benefici alla comunità locale.

Lo sguardo al futuro del Monferrato

Con la decisione dei giudici amministrativi si apre ora, secondo il Comitato, una nuova fase di confronto sul futuro del territorio. L'obiettivo indicato è ragionare su investimenti e iniziative coerenti con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche e sociali di Castagnole Monferrato, capaci di generare opportunità concrete per chi vive e lavora nell'area del Monferrato.