Sessant’anni di Pro Loco a Viarigi

Sessant’anni di storia, volontariato e attaccamento al paese. Ieri (domenica 27 settembre) Viarigi ha celebrato il 60° anniversario della Pro Loco, da sempre punto di riferimento per la vita sociale e culturale della comunità. Una giornata di festa e partecipazione, accompagnata dal sole e da una presenza numerosa, iniziata nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata con la messa in ricordo dei soci e dei volontari scomparsi.

La celebrazione è proseguita nella sede di via Roma, dove sono stati inaugurati i lavori di riqualificazione realizzati quest’anno grazie a un contributo regionale destinato alla messa in sicurezza delle strutture. Al termine, il momento conviviale ha riunito soci, volontari, famiglie e cittadini.

Taglio del nastro nella sede di via Roma

«Nella Pro Loco si è sempre pensato a lavorare e non abbiamo mai celebrato neanche un anniversario – racconta il presidente Diego Pastore, 37 anni, al suo secondo mandato e nell’associazione fin da ragazzino –. Quest’anno ce lo siamo imposto: sono sessant’anni di amore, sacrificio e tanta voglia di fare per il nostro paese. È stata una festa bellissima».

A rendere ancora più speciale la giornata sono stati i riconoscimenti arrivati dalle istituzioni e dal mondo delle Pro Loco. La consigliera regionale Debora Biglia ha consegnato a Pastore una targa a nome del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che, impossibilitato a partecipare, ha voluto comunque essere presente attraverso questo omaggio. Il presidente regionale Unpli Fabrizio Ricciardi e la presidente provinciale Luisella Braghero hanno invece consegnato una targa a forma di piatto, con un’incisione dedicata all’anniversario. Un’altra targa è arrivata a sorpresa dall’associazione Amis di Curnè, nata recentemente in frazione Accorneri.

La consigliera regionale Debora Biglia consegna una targa a Pastore

La storia dell’associazione affonda le radici nel 1965, quando un gruppo di giovani subentrò alla banda musicale nell’organizzazione della festa patronale. La Pro Loco venne poi costituita ufficialmente il 13 febbraio 1966, con atto firmato davanti al notaio Emanuele Arrabito a Montemagno. «Oggi abbiamo ancora quattro dei fondatori in vita e ne siamo felicissimi – ricorda Pastore –. In sessant’anni si sono avvicendati soltanto cinque presidenti. Io sono in Pro Loco da quando avevo 11 anni». Primo presidente fu Teodoro Giuseppe Anlero, seguito da Walter Caviglia, dallo storico Giuseppe Allara, alla guida per quarant’anni, e da Marta Fracchia, prima donna presidente, fino all’attuale presidente Pastore.

Su circa 870 abitanti, la Pro Loco conta oggi oltre cento tesserati attivi, appartenenti a generazioni diverse. «Abbiamo intere famiglie che partecipano da sempre: dal nonno fondatore ai figli, fino ai nipoti. Ci sono soci che fanno volontariato da 40 o 50 anni».

Un impegno riconosciuto anche dal Premio Nanni Vignolo, assegnato alla Pro Loco di Viarigi negli ultimi quattro anni consecutivi da Unpli Piemonte.