Anche la scuola primaria del Boglietto sarà più moderna e sostenibile

Pochi giorni fa è stata inaugurata la riqualificazione della scuola primaria e dell’attigua palestra della frazione Motta a Costigliole d'Asti; ora dal GSE altri 356 mila euro arrivano al Comune per l’efficientamento energetico della scuola primaria del Boglietto. «Un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale, il risparmio economico e la modernizzazione delle strutture pubbliche. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) ha accolto ufficialmente la richiesta di prenotazione degli incentivi (Conto Termico) presentata dal Comune di Costigliole d’Asti per la riqualificazione energetica del plesso scolastico della scuola primaria della frazione Boglietto di via Alba - annuncia il sindaco Enrico Alessandro Cavallero - L’importo complessivo del contributo concesso dal GSE ammonta a 356.233,91 euro, una risorsa finanziaria interamente destinata a un pacchetto integrato di interventi che trasformerà la struttura in un modello di efficienza e innovazione tecnologica. Il progetto approvato dal GSE prevede una serie di opere volte a ridurre drasticamente la dispersione termica e i consumi di energia elettrica e calore: isolamento termico delle superfici opache (cappotto), comprensivo dell'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata per garantire la salubrità dell'aria, sostituzione di serramenti e infissi per la massima tenuta e isolamento termico, schermature solari esterne, installazione di sistemi per il controllo e la riduzione dell'irraggiamento estivo, efficientamento dell'illuminazione con la sostituzione dei sistemi interni ed esterni con tecnologia LED ad alto risparmio energetico, building automation con implementazione di tecnologie intelligenti per la gestione, termoregolazione e contabilizzazione automatica dell'energia, diagnosi energetica e contributo anticipato per gli studi e le analisi propedeutiche agli interventi».

L'inaugurazione della riqualificazione della scuola primaria della frazione Motta

«L'approvazione di questo contributo da parte del GSE rappresenta un risultato straordinario per tutta la nostra comunità - aggiunge il sindaco - In un momento storico caratterizzato da forti e imprevedibili rincari dei costi energetici, la priorità di un'amministrazione responsabile deve essere quella di investire per ridurre all'origine la spesa per gas e luce. L'efficientamento degli edifici pubblici non è soltanto una scelta ecologica fondamentale, ma è un'operazione concreta di tutela del bilancio comunale. Ricordo la centralità della rete scolastica del territorio: a Costigliole si trovano due scuole dell’infanzia (nel capoluogo e al Boglietto), tre scuole primarie (nel capoluogo, alla Motta e al Boglietto) e una scuola secondaria di primo grado nel capoluogo, dove ha sede anche l’Istituto comprensivo, oltre ad un asilo nido e una scuola dell’infanzia paritaria. Tutte le nostre scuole contano un numero importante di alunni, molti dei quali arrivano anche dai Comuni vicini. L'impegno verso i nostri plessi è continuo e concreto: da pochi giorni abbiamo consegnato ai ragazzi della Motta una nuova scuola completamente rigenerata dal punto di vista strutturale ed energetico. Nei mesi scorsi avevamo già annunciato un analogo finanziamento di 435.000 euro destinato alla scuola dell’infanzia del Boglietto e ora, con questi 356.000 euro per la primaria a cui si aggiungerà un contributo diretto del Comune, l'investimento complessivo per le due scuole del Boglietto supera il milione di euro».

«Sono profondamente soddisfatto di questo doppio finanziamento su due bandi distinti che siamo riusciti ad ottenere, a dimostrare l’attenzione dell’amministrazione per tutte le frazioni e per tutte le scuole, per il quale desidero ringraziare il lavoro dell’assessore Laura Muratore, della Giunta e degli Uffici comunali - aggiunge Cavallero - Ora ci avviamo verso la fase operativa e la pianificazione dei lavori che non saranno simultanei, così da consentire il regolare svolgimento delle lezioni e ridurre al minimo i disagi per studenti e famiglie. Oltre al fondamentale risparmio economico ed energetico, garantiamo ai nostri studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico ambienti più caldi d'inverno, freschi d'estate e salubri durante tutto l'anno. Diamo così un segnale chiaro alle nuove generazioni: la transizione ecologica a Costigliole non si fa con le parole, si fa con i fatti concreti e con le opere, rendendo i luoghi dove si forma il futuro dei nostri ragazzi sempre più moderni, sicuri e sostenibili».