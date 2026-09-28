ENI e IP fissano un tetto ai prezzi di gasolio e benzina: già nella mattinata lunghe code alle stazioni di rifornimento

Eni ha fissato un tetto massimo al prezzo dei carburanti distrubuiti da Enilive a 2,19 €/l per il gasolio e a 1,99 €/l per la benzina, con una riduzione di circa 17 centesimi rispetto ai livelli medi attuali.

Il price cap è legato all’agevolazione fiscale sulle accise e è applicato a partire da oggi, per una durata di 30 giorni, con la possibilità però di estensione fino alla fine dell’anno in relazione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

La contrazione dell’offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale che deriva dalle crisi geopolitiche in corso, associata alla carenza di capacità di raffinazione a livello europeo, quasi 30 raffinerie chiuse negli ultimi 15 anni, ha portato i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane.

Il gruppo SOCAR proprio questa mattina annuncia, la decisione di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata italiana petroli IP.

Il valore del prezzi verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera, costituita da migliaia di operatori. Non è ancora stato stabilito il prezzo