San Martino San Rocco sfila con il Drappo del Palio di Asti per il Giro della Vittoria

La vittoria del Palio di Asti 2026 è ancora un turbinio di emozioni per San Martino San Rocco, domenica il Rione ha sfilato per le vie del centro storico in un corteo molto partecipato.

Asti ha fatto da cornice all'entusiasmante Giro della Vittoria, un momento di festa per rivivere la Corsa e tutte le emozioni della domenica.

«Abbiamo fatto un bel giro e con un'ottima partecipazione», racconta il rettore di San Martino San Rocco, Pier Paolo Squillia. Il corteo ha incontrato il pubblico nelle vie del centro, passando in mezzo a corso Alfieri e quindi proseguendo verso il territorio del Rione, prima di tornare nuovamente verso il centro.

Un percorso che ha toccato diversi luoghi simbolici della città, arrivando anche in piazza San Secondo e in piazza Alfieri, dove il 6 settembre si è consumato il momento decisivo della corsa, con il sorpasso che ha consegnato la vittoria a San Martino San Rocco.

Il tema scelto per il Giro della Vittoria è stato "Cinema San Rocco", in riferimento allo spettacolo messo in scena dal Rione proprio in occasione del Palio di domenica 6 settembre per celebrare una vittoria che ha riportato i colori biancoverdi al primo posto.

Dopo la sfilata, la festa è continuata nella sede, dove si sono ritrovati per una cena in compagnia. Gli appuntamenti proseguono e nei prossimi giorni uscirà proprio la data della cena della Vittoria.