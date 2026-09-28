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Un angolo giochi per i bambini nella sala d’attesa dell’Ufficio Immigrazione

Il Soroptimist Club di Asti inaugura il nuovo service realizzato negli spazi della Questura di Asti

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Settembre 2026 09:28:12

Un angolo giochi per i bambini nella sala d’attesa dell’Ufficio Immigrazione

Un piccolo spazio pensato per rendere più accogliente l’attesa dei bambini che accompagnano i genitori in Questura per le pratiche di immigrazione. È il nuovo service realizzato dal Soroptimist Club di Asti, che ha allestito un angolo giochi nella sala d’attesa dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Asti.

L’obiettivo è offrire ai più piccoli un ambiente dedicato dove poter trascorrere il tempo dell’attesa in modo più sereno e piacevole, mentre i genitori sono impegnati nelle procedure burocratiche.

Lo spazio è stato curato dall’architetto Martina Dezzani, socia del Soroptimist Club di Asti, che ne ha seguito l’allestimento per creare un’area funzionale e adatta ai bambini.

L’angolo giochi è stato inaugurato venerdì 18 settembre alla presenza di Marina Di Donato Questore di Asti, della presidente del Soroptimist Club di Asti Valeria Guasco, della consigliera Martina Dezzani e della tesoriera Valeria Condorelli.

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