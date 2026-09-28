Il borgo Airali vince il 57° Palio degli Asini di Cocconato

Il Borgo Airali vince un entusiasmante 57° Palio degli Asini, aggiudicandosi così l’ambita stella per le 10 vittorie nella corsa. È stata una manifestazione pienamente riuscita, per la ricchezza della sfilata storica e le avvincenti corse, combattutissime. Un’eccezionale cornice di pubblico ha assistito all’evento.

Il Palio è stato preceduto sabato sera da una festa medievale nel cortile del Collegio, con il banchetto a cui hanno partecipato oltre cento commensali e un apprezzato spettacolo del gruppo canavesano Furger d’la Marga.

La giornata di domenica si è aperta al mattino con il corteo da piazza Giordano fino alla chiesa parrocchiale per la benedizione dei gonfaloni dei borghi, al termine della messa solenne celebrata dal parroco don Daniele Varoli.

Nel primo pomeriggio si è snodato nelle vie del centro il suggestivo corteo storico con oltre 600 figuranti, aperto dagli sbandieratori e musici di Ferrere, i conti Ottobono e Mafalda Radicati, il capitano Enrico Ferrero (per la prima volta unica autorità della corsa), il carroccio e i sette borghi che hanno rievocato momenti di vita di corte e popolare del periodo medievale. Come sempre è stata una sfilata ricca e molto animata, con tematiche nuove e originali.

Non facile il compito per la giuria che ha assegnato il primo premio ancora una volta alle Colline Magre con il tema “Il cielo governa la terra”, seconda la Torre (il fuoco di Sant’Antonio), terza la Brina (l’arrivo dei gitani). Alle Colline Magre è andato anche il premio in memoria per il miglior personaggio della sfilata, la Beata Margherita di Savoia.

Per la prima volta gli spettatori hanno avuto la possibilità di votare la sfilata preferita attraverso lo smartphone: vincitrice è stata la Brima Per l’allestimento della fiera medievale della scorsa settimana primo premio a Moransengo, secondo San Carlo, terzo Tuffo. Il premio in memoria di Pierluigi Bauchiero per il miglior piatto è andato a Moransengo.

Sul catino naturale fra piazza Giordano e piazza Cavour sono quindi scesi in campo i primi quattro asinelli. A vincere la prima batteria è Airali, davanti a Moransengo, che vanno direttamente in finale; devono invece disputare la batteria di recupero Tuffo e Brina (il cui asinello si è impiantato in piazza Cavour e non è riuscito a terminare la prova. La seconda batteria, è vinta dalle Colline Magre, che vanno in finale, davanti a Tuffo e San Carlo. Dopo l’esibizione degli sbandieratori, la batteria di recupero, è vinta dalla Torre, secondo Tuffo, che vanno così in finale; nulla da fare per San Carlo e Brina che stante la cocciutaggine dell’asinello, ha rinunciato a prendere il via e cui va l’acciuga, occasione per fare festa il prossimo anno.

Parte quindi la finale a cinque, che dopo un testa a testa durato tre giri vede Airali primo al traguardo, davanti a Colline Magre, Torre, Tuffo e Moransengo.

Presente alla manifestazione un presidio protesta delle sigle animaliste. La mobilitazione ha inteso porre l’attenzione sul benessere degli animali impiegati nei palii italiani e promuovere un cambiamento culturale orientato a eventi tradizionali che escludano il loro impiego.

«Il Palio – commenta il sindaco Monica Marello - è la nostra identità, un motivo d'orgoglio per ogni singolo cocconatese. La bellezza di questa festa sta nel suo saper unire l'intero paese: 7 borghi che si sfidano, ma soprattutto generazioni diverse che lavorano insieme per mesi. Vedere i bambini che muovono i primi passi nella festa con l'entusiasmo negli occhi, affiancati dagli anziani che tramandano sapienza, abilità sartoriali e passione nella ricerca storica, è la dimostrazione più bella

di quanto Cocconato sia viva e unita. Nell’organizzazione del Palio vengono pienamente rispettate le vigenti normative per la sicurezza e il benessere degli asinelli».