Imparare a volare (e a cadere) con il Circo a Monale

Dall’esperienza nel Cirque du Soleil ai palcoscenici di tutto il mondo, fino ai primati del Guinness World Record, la carriera di Milo Scotton è un affascinante intreccio di acrobatica e linguaggio teatrale. Ma il cuore pulsante del suo percorso umano e artistico risiede a Monale, nell'Astigiano.

È qui che sorge Chapitombolo Academy, scuola di circo e realtà formativa della Compagnia ArteMakìa, diretta da Scotton insieme a Valeria Quatrale. Riconosciuta dal Ministero della Cultura, la scuola nasce dalla volontà di decentralizzare l'offerta culturale fuori dalle città, a contatto con la natura. In questa intervista, il maestro e regista piemontese ripercorre le tappe della sua carriera, spiegando in che modo il circo contemporaneo rappresenti una metafora delle emozioni umane e uno straordinario strumento di crescita pedagogica e sociale per bambini, giovani e adulti.

Milo Scotton

Circa trent'anni di carriera sulle scene internazionali: come è iniziato il suo percorso nel mondo circense e cosa ha rappresentato per lei questo ambiente agli esordi?

«Ho iniziato quando avevo circa sedici anni nel contesto delle arti di strada. A Torino, tra il 1995 e il 1997, si stava creando un forte fermento di giovani desiderosi di apprendere le discipline del circo. All'epoca i circhi tradizionali erano realtà molto chiuse e legate a dinamiche familiari, per cui l'unico canale d'accesso per chi era "all'esterno" risiedeva nella giocoleria.

Nel 1999 sono stato il primo italiano a entrare nel cast del Cirque du Soleil. Superare quel provino in un contesto così prestigioso mi ha dato la conferma che in Italia questo mondo non era soltanto un sogno irrealizzabile, ma una strada concretamente percorribile per la mia fisicità. Successivamente ho conquistato per ben due volte il Guinness World Record nella disciplina della Scala Libera, ho lavorato anche come coreografo per trasmissioni televisive e da dieci anni ricopro la direzione artistica del festival SaltinPiazza a Viarigi».

Che cosa le ha dato l'arte del circo che non avrebbe mai trovato in una disciplina sportiva tradizionale?

«Da bambino ero iperattivo. Gli sport canonici erano troppo competitivi e finivano per accentuare quella mia energia in eccesso. L'incontro con l'arte del movimento — che unisce circo, danza ed espressione acrobatica — mi ha calmato, offrendomi la libertà di inventare un linguaggio fisico personale guidato dalla fantasia.

Il circo è stato il ponte tangibile tra il sogno e la sua realizzazione. Il mio desiderio più grande era semplicemente "volare": trovare un modo per vivere nell'aria attraverso il trapezio e i tessuti. Il movimento acrobatico è diventato la porta d'accesso per realizzare quella passione».

In che modo è evoluto il suo rapporto con la scena e come si è compiuto il passaggio dal virtuosismo alla ricerca drammaturgica?

«Il primo step di chi si avvicina al circo è legato all'idea del "superuomo futurista": impari una disciplina complessa e la mostri al pubblico per dimostrare la tua bravura da una posizione di superiorità. Dopo l'esperienza al Cirque du Soleil, ho sentito l'esigenza di mettermi allo stesso livello dello spettatore. Invece di parlare di me, ho voluto raccontare "di noi" come umanità.

Attraverso l'incontro con il teatro e i suoi temi universali — l'amore, la fragilità, la speranza, l'amicizia — la prospettiva è cambiata totalmente: il circo è cessato di essere il fine ultimo della rappresentazione per diventare il mezzo espressivo. Le discipline acrobatiche sono metafore fisiche che affiancano la narrazione emotiva: per esempio, la fragilità dell'equilibrista rappresenta il timore e il coraggio di un giovane che sceglie di allontanarsi dalla famiglia per inseguire i propri sogni».

Che cosa significa oggi "circo contemporaneo" e qual è la visione alla base della Compagnia ArteMakìa?

«Il circo contemporaneo non è più il circo della mera prodezza tecnica, ma il circo dell'emozione. È una sinestesia tra circo-teatro e teatro acrobatico dove la performance fisica si fonda con la musica e la teatralità, rendendo gli attrezzi elementi vivi che raccontano storie e gli artisti interpreti di un vissuto. Da questa visione è nata la Compagnia ArteMakìa, realtà d'innovazione immediatamente riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e patrocinata dalla Regione Piemonte. La nostra ricerca bilancia una poetica elegante con una sperimentazione tecnica continua».

Qual è la storia della scuola Chapitombolo Academy e quali motivazioni vi hanno spinto a stabilire la sede a Monale?

«La scuola è stata fondata nel 2011 e costituisce la filiera formativa di ArteMakìa per le azioni di audience development e ingaggio del pubblico. Il nome "Chapitombolo" fonde il richiamo allo “chapiteau” francese con la dinamica del “capitombolo”, simbolo dell'arte acrobatica.

La scelta di insediarsi a Monale risponde alla volontà precisa di decentralizzare le attività culturali dalla città verso la provincia. Vivere e lavorare "fuori" permette di riavvicinarsi alla natura e a un benessere psico-fisico reale. Dirigo la struttura insieme alla mia compagna Valeria Quatrale, che cura l'intera gestione logistica, operativa e produttiva sia di Chapitombolo sia di ArteMakìa».

Qual è la valenza pedagogica dell'insegnamento acrobatico per i bambini e i ragazzi di oggi?

«Il nostro motto è "imparare a cadere e rialzarsi con stile". Insegniamo a tollerare il fallimento e a trovare virtù nello sbaglio: errare non è una cosa negativa, ma semplicemente un altro tentativo per imparare e migliorarsi.

Oggi c'è un bisogno profondo di aiutare le giovani generazioni ad abitare il proprio corpo. In un'epoca dominata dalla "ginnastica del pollice" e dai dispositivi digitali, il circo rivendica la necessità della "ginnastica del corpo" e di una grammatica corporea di base. La pratica acrobatica insegna loro la consapevolezza dello spazio, la capacità di gestire l'imprevisto e la paura dell'altezza».

Chi sono i frequentatori della scuola e quali percorsi formativi offrite?

«In 15 anni di attività abbiamo formato circa 3.000 allievi. Sebbene solo una piccola percentuale intraprenda la carriera professionistica (circa 15 allievi sono diventati artisti affermati in tutta Europa), la quasi totalità frequenta la scuola per un percorso di crescita personale.

Proponiamo corsi strutturati per fasce d'età.

La proposta spazia dalla circomotricità per i più piccoli (3-4 anni), agli schemi motori attraverso il gioco (5-7 anni), fino allo sviluppo muscolare e alla conoscenza degli attrezzi (8-12 anni) e al perfezionamento tecnico (13-17 anni). Per i ragazzi orientati alla scena c'è l'Artistic Group, ma anche corsi di parkour, arrampicata e percorsi per adulti».

Uno degli elementi distintivi del circo è la fiducia reciproca. Che tipo di dinamiche sociali si creano nel gruppo?

«Nel circo si sviluppa un'empatia corporea e una solidarietà fisica unica, quasi paragonabile a un legame di consanguineità. Si lavora molto sui neuroni a specchio e sulla totale assenza di giudizio o competitività: sai che l'altro può sbagliare e tutti sono pronti a sostenerlo, sia fisicamente sia emotivamente.

Questa dimensione genera una straordinaria trasversalità generazionale. Il circo è un'avventura umana in cui si impara a stare insieme e a sostenersi».

Come ci si può iscrivere ai corsi?

«I corsi si tengono da settembre a maggio nella sede di Monale, in via Baldichieri 18. Ognuno lavora dal proprio punto di partenza, perciò è possibile iscriversi anche a corso avviato. Io ho iniziato perché volevo imparare a “volare”: potete farlo anche voi, iniziando a cadere e a rialzarvi. Ovviamente con stile».

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito chapitombolo.it