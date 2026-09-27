“Vivo per lei”: Marco Aru si racconta tra materia, spirito e amore

Ci sono incontri che finiscono quando ci si saluta. E ce ne sono altri che continuano a lavorare dentro, come un colore quando penetra lentamente nella trama della tela.

Ieri sera, nel penultimo giorno della triplice esposizione “Materia e Spirito”, abbiamo incontrato Marco Aru al Castello di Soglio, sede dell’associazione culturale Aria guidata da Raffaele Iachetti. Marco non era solo. Accanto a lui c’era Esmeralda, sua figlia. Ha 26 anni, ha scelto l’antropologia e non la pittura. Eppure basta guardarla accanto al padre per capire che qualcosa di lui lo ha preso.

Marco la osserva con quel sorriso in cui orgoglio e tenerezza riescono a stare insieme.

«Ha preso tutto da me, purtroppo», dice scherzando. Poi aggiunge: «Il bene e il male... ma soprattutto l’emotività».

Forse è da qui che bisogna cominciare per raccontare Marco Aru. Da una figlia che porta con sé qualcosa di profondamente suo. E da quelle mani che non hanno mai smesso di lavorare: la sinistra che impugna scalpello, pennello e persino un cucchiaio da cucina e trasforma la materia in qualcosa che va oltre.

Soglio, stanza con sculture e quadri figurativi. Foto C.L.

Quando l’arte serve a continuare a parlare

Nel 2026 Marco Aru festeggia 48 anni di carriera. Ma se si cerca un filo capace di attraversare una vita intera, forse non bisogna cercarlo soltanto nei quadri. C’è una parola che ritorna, anche senza essere pronunciata: amore.

Per l’arte, innanzitutto. Per la figlia. E soprattutto per Francisca, sua moglie, scomparsa prematuramente.

Francisca non è rimasta soltanto nei ricordi. È ancora dentro il lavoro di Marco. Ritorna nelle forme, nei colori, nei particolari: nei capelli sciolti, nelle scarpe rosse, negli sguardi delle sue figure. È in “Capelli sciolti”, dove il volto quasi si nasconde sul fondo scuro e proprio per questo la sua presenza sembra diventare ancora più forte. È nel quadro “Indifferenza nello studio”, dove Marco ha fissato quello sguardo colto e critico della donna che, sorella di un filosofo, aveva inizialmente guardato con distanza intellettuale il lavoro del marito e poi ne era diventata appassionata.

Francisca, dice Aru, è una presenza «luminosa e onnipresente».

C’era ad aprile, quando al Teatro Alfieri ricevette l’incarico di dipingere i drappi del Palio e Marco volle dedicarle quel momento. C’è oggi nelle sale delle sue mostre.

E forse c’è soprattutto nel gesto più semplice: dipingere.

Perché per Marco l’arte non è soltanto il modo di esprimere ciò che sente. È anche il modo che gli è rimasto per continuare a parlarle.

Aru davanti al quadro "Indifferenza nello studio" dedicato alla moglie. Foto C.L.

Un cucchiaio, una mano e una storia

Nel silenzio del Castello di Soglio, Marco prende gli strumenti e mostra come nasce una xilografia. È mancino e lo si vede subito: ogni gesto ha una sicurezza che non ha bisogno di essere esibita.

Sul tavolo c’è una matrice di legno scolpita da lui a mano. Nelle venature è inciso San Secondo a cavallo. Aru stende l’inchiostro sulla superficie, appoggia sopra un foglio di carta Fabriano da 240 grammi. «Mi piace la carta martellata perché il segno deve essere vibrante, non piatto e liscio».

Poi prende un cucchiaio ed esercita una pressione regolare, facendo scorrere il dorso sulla carta. Piano piano l’inchiostro passa dal legno alla fibra e l’immagine comincia ad apparire.

«Con il torchio le riproduzioni risulterebbero tutte identiche e avrebbero un valore inferiore. Facendolo a mano col cucchiaio, ogni opera è diversa dall’altra, è una prova d’artista unica».

E c’è una ragione anche più profonda.

«La xilografia è nata per il popolo, per permettere agli amatori di portare a casa un’opera vera senza spendere cifre inaccessibili».

È difficile non fermarsi a guardarlo mentre lavora. Il cucchiaio che passa sulla carta, la pressione della mano, il tempo necessario perché l’immagine venga fuori.

In un mondo che rende tutto più veloce e riproducibile, Aru continua a fare una cosa sola: farla a mano.

Marco all'opera mentre realizza una xilografia. Foto C.L.

Tre mostre, un solo viaggio

“Materia e Spirito” non è solo la mostra del Maestro del Palio. La nomina per i drappi del 2026 è stata il riconoscimento istituzionale di una carriera lunga mezzo secolo; il percorso espositivo è invece un progetto personale di Marco Aru, costruito per raccontare oltre cento opere.

Una sola sede non bastava. Così sono diventate tre.

Ad Asti, dal 1° al 14 settembre, il Refettorio del Seminario Vescovile ha ospitato nella Sala Ovale circa 35 quadri. È stato un ritorno, voluto da Debora Ferro e accolto dalla curia, nello stesso luogo dove Aru aveva tenuto una grande antologica nel 2018 e dove aveva realizzato lo storico ritratto del vescovo Ravinale.

A Soglio, dal 19 al 27 settembre, oltre 40 opere tra dipinti e sculture hanno trovato posto nelle sale del castello, su invito di Raffaele Iachetti. Qui ci sono le stanze cromatiche dell’astrattismo – blu, oro, argento e bianco – ma anche i lavori più intimi, quelli dedicati a Francisca e a Esmeralda.

A Villanova d’Asti, nella Chiesa dei Battuti, nello stesso periodo, una trentina di sculture e installazioni hanno portato il pubblico dentro un’esperienza diversa: l’“Arte al buio”, i tappeti tattili, le opere da percepire camminando a piedi e toccando le strutture che le custodiscono. Le indicazioni in Braille hanno accompagnato il percorso. I presidenti delle associazioni dei non vedenti hanno raccontato di aver compreso attraverso il tatto, per la prima volta, l’essenza dell’astrattismo.

Materia e spirito, appunto.

Dalle botteghe al Palio

Marco Aru è nato nel 1963 ad Asti, nel rione di Santa Caterina. La sua formazione è cominciata presto, a 12 anni, nella bottega del più anziano intagliatore barocco della città. Puliva i pavimenti, pur di poter osservare e imparare.

Poi l’Istituto d’Arte Alfieri, l’Accademia di Firenze, gli Opifici, l’Albertina di Torino.

La prima mostra arriva nel 1978, al Palazzo della Provincia. Ha 16 anni ed espone copie di Caravaggio. Da allora sono passati tanti anni, eppure il suo modo di lavorare sembra ancora partire da lì: dalla materia, dalla pazienza, dalla conoscenza del mestiere.

Aru non ama i tubetti pronti. Prepara i colori a olio, lavora su tele preparate a mano, usa carbonato di calcio, gesso, colle animali, resine, affreschi. Guarda alla tradizione degli alchimisti del Cinquecento e a Cennino Cennini.

Dell’iperrealismo moderno dice: «È un esercizio di plastica che perde l’anima negli sguardi».

Quell’idea dell’anima è entrata anche nel Palio 2026 destinato alla Collegiata, dove, per la prima volta nella storia, San Secondo è sceso da cavallo. Il santo patrono è rappresentato in piedi accanto al destriero, mentre lascia cadere il mantello rosso da guerriero romano dopo il battesimo. Il suo sguardo è rivolto verso la piccola testa mozzata ai piedi del cavallo, simbolo del martirio che lo attende.

Nel drappo per il vincitore della corsa, portato in trionfo il 6 settembre dal rione San Martino San Rocco, il santo è invece rappresentato glorioso e a cavallo.

Ma forse, per capire davvero quei drappi, bisogna tornare ancora una volta alla mano che li ha dipinti.

La stanza con gli astratti. Foto C.L.

«L’Arte è gioia e dolore. Metà e metà»

Quando gli chiediamo che cosa sia, in fondo, l’arte, Marco non cerca una risposta bella.

«L’Arte è gioia e dolore. Metà e metà».

Poi racconta l’immagine dell’anatra: «Un artista vero deve essere capace di fluttuare sull’acqua come un’anatra, senza mai far trasparire lo sforzo che le sue zampe fanno sotto la superficie per tenerla a galla».

La fatica esiste. Lo studio esiste. Il sacrificio è totale.

«Io non sono un pensionato che dipinge per hobby: sono un professionista e il mio lavoro richiede il totale annullamento dell’ego e la consegna dell’anima».

E allora tutto torna insieme.

La xilografia fatta con un cucchiaio. Le tele preparate a mano. San Secondo che scende da cavallo. Le stanze colorate di Soglio. L’arte da toccare a Villanova.

E Francisca, che continua a tornare.

Un altro momento della preparazione della xilografia. Foto C.L.

E poi c’è Esmeralda

Quando la luce comincia a cambiare e le ombre si allungano sulle sale del Castello di Soglio, il viaggio torna al punto da cui era cominciato.

A Esmeralda, ancora lì, accanto a lui, mentre Marco racconta la sua arte. Lo ascolta. Lo guarda.

Non c’è bisogno di dirle quanto lavoro ci sia dietro quelle opere. Lo sa. Sa cosa significa quella mano sinistra che continua a incidere, dipingere, premere il cucchiaio sulla carta. Sa che dietro un quadro ci sono ore, studio, fatica.

E sa anche che dentro alcuni di quei quadri c’è una donna che lei ha conosciuto come madre e che suo padre continua a incontrare ogni giorno nel proprio lavoro.

Francisca è nel presente di Esmeralda. È nelle opere che ha lasciato. È nelle parole con cui lui la ricorda. È in quella parte di sé che Marco, forse senza volerlo, ha consegnato alla figlia.

I drappi del Palio sono ormai affidati alla storia. “Materia e Spirito” chiude le sue porte.

Ma il viaggio di Marco Aru continua, come quell’anatra che lui stesso ha scelto per raccontare il mestiere dell’artista: fuori dall’acqua sembra immobile, tranquilla, elegante. Sotto la superficie, invece, le zampe non smettono mai di muoversi.

Per l’arte.

Per sua figlia.

Per Francisca.

O semplicemente per lei.