Torna oggi la Borsa del Libro alla Cascina del Racconto

eventi
Appuntamento
27 Settembre 2026 12:07:46
Torna con due appuntamenti, nella mattinata e nel pomeriggio, alla Cascina del Racconto di via Bonzanigo 46 ad Asti, la Borsa del Libro, rivolto agli appassionati di lettura, collezionismo e cultura del territorio.
A disposizione dei visitatori ci saranno migliaia di volumi di ogni genere, pronti a trovare nuovi lettori e una nuova collocazione nelle biblioteche di casa. Un’occasione per la ricerca di titoli particolari, riscoprire libri già conosciuti o lasciarsi incuriosire da qualche nuova lettura.
La Borsa del Libro avrà anche una finalità solidale, tutte le offerte raccolte durante la giornata saranno infatti destinate ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in Congedo, realtà associativa storica legata alla città.
L’appuntamento è alla Cascina del Racconto, in via Bonzanigo 46, con ingresso libero. La Borsa del Libro sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058