Torna oggi la Borsa del Libro alla Cascina del Racconto

Torna con due appuntamenti, nella mattinata e nel pomeriggio, alla Cascina del Racconto di via Bonzanigo 46 ad Asti, la Borsa del Libro, rivolto agli appassionati di lettura, collezionismo e cultura del territorio.

A disposizione dei visitatori ci saranno migliaia di volumi di ogni genere, pronti a trovare nuovi lettori e una nuova collocazione nelle biblioteche di casa. Un’occasione per la ricerca di titoli particolari, riscoprire libri già conosciuti o lasciarsi incuriosire da qualche nuova lettura.

La Borsa del Libro avrà anche una finalità solidale, tutte le offerte raccolte durante la giornata saranno infatti destinate ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in Congedo, realtà associativa storica legata alla città.

L’appuntamento è alla Cascina del Racconto, in via Bonzanigo 46, con ingresso libero. La Borsa del Libro sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.