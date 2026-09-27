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Torna oggi la Borsa del Libro alla Cascina del Racconto

Le offerte raccolte saranno destinate ai lavori di ammodernamento della Fratellanza Militari in Congedo

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

27 Settembre 2026 12:07:46

Torna oggi la Borsa del Libro alla Cascina del Racconto

Torna con due appuntamenti, nella mattinata e nel pomeriggio, alla Cascina del Racconto di via Bonzanigo 46 ad Asti, la Borsa del Libro, rivolto agli appassionati di lettura, collezionismo e cultura del territorio.

A disposizione dei visitatori ci saranno migliaia di volumi di ogni genere, pronti a trovare nuovi lettori e una nuova collocazione nelle biblioteche di casa. Un’occasione per la ricerca di titoli particolari, riscoprire libri già conosciuti o lasciarsi incuriosire da qualche nuova lettura.

La Borsa del Libro avrà anche una finalità solidale, tutte le offerte raccolte durante la giornata saranno infatti destinate ai lavori di ammodernamento e ristrutturazione della Società di Mutuo Soccorso Fratellanza Militari in Congedo, realtà associativa storica legata alla città.

L’appuntamento è alla Cascina del Racconto, in via Bonzanigo 46, con ingresso libero. La Borsa del Libro sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

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