C'è ancora tempo fino a mercoledì 30 settembre per iscriversi al corso di Bocce UTEA

Il gioco delle bocce, praticato fin dai tempi antichi e il cui primo regolamento fu pubblicato nel 1753, è diventato dal 2017 “materia di studio” anche all’Università della Terza Età di Asti. Per molti è un semplice passatempo ma, in realtà, è uno sport praticato in tutto il mondo con gare dedicate, una Federazione e, soprattutto, è una attività adatta a tutti, paragonabile alla ginnastica dolce.

«E’ stato un corso nato quasi per caso al Circolo Don Bosticco, – spiega il docente Aldo Macario, pluripremiato campione astigiano, vincitore tra l’altro di sette titoli italiani – a cui, nel 2017, arrivarono una settantina di iscritti tanto che dovemmo dividere le lezioni in più giorni». Giovani, meno giovani, donne, uomini, uno svago che piace sempre, un successo che continua «lo ritengo un bellissimo sport anche se adesso, per esigenze personali, - dice Macario – ho dovuto ridurre le lezioni ad una alla settimana».

«E’ stata una bella esperienza – testimonia Enzo Arri, uno degli allievi cui si aggiungono Mariella Baucia, Giorgio Valente, Fabio Zucchi, Carmelo Orlando, Patrizia Maggiora e Claudia Mighetto – uno sport sano, sempre attuale, che induce al movimento, poco costoso, che diverte, che andrebbe rivalutato – sottolineano tutti con entusiasmo – e che grazie alle grandi capacità di Aldo Macario ha coinvolto i corsisti in un percorso di rara socialità creando amicizie».

«È stato un viaggio incredibile – aggiunge Sara Olimpia Malandrone – che a me, musicista e insegnante di questa materia, ha ispirato un progetto che piano piano, tra bocce, musica, ragazzi e molto altro sta prendendo forma».

Tra gli allievi più anziani del corso di bocce dell’Utea ci fu anche il giornalista Luigi Garrone «che si iscrisse a 98 anni» ricorda Aldo Macario.

Le lezioni per l’anno accademico 2026/2027, «sempre precedute da un breve riscaldamento» puntualizza il docente, inizieranno il 12 ottobre e si terranno al lunedì dalle 17.30 alle 19.00 al Circolo Don Bosticco in corso XXV Aprile 210.

Per accedere al campo sono necessarie scarpe da ginnastica mentre le bocce possono essere fornite dalla scuola. Al momento dell’iscrizione, che scade mercoledì 30 settembre, è richiesto un certificato medico di attività sportiva non agonistica.

Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria Utea al 0141 437247 – 0141 321190.