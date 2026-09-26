Dall'acciaio al murales pop: Moncalvo trasforma la porta della città in un omaggio a Guglielmo Caccia

Un’opera d'arte a cielo aperto che rigenera la porta d’ingresso della città, unendo la memoria del Manierismo piemontese con la scultura contemporanea e la street art. In occasione dei 400 anni dalla morte del celebre pittore Guglielmo Caccia (1568-1625), la comunità di Moncalvo si è radunata questa mattina in corso 25 Aprile, all’altezza del tunnel, per l’inaugurazione ufficiale del nuovo allestimento urbano.

L’intervento di riqualificazione è stato promosso dal Comune di Moncalvo e reso possibile grazie al contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e alla collaborazione con E-Distribuzione, proprietaria della cabina elettrica trasformata in supporto pittorico.

Tra la folla di cittadini, autorità e guide turistiche, all’evento ha presenziato anche il Maresciallo Giovanni Di Bari, Comandante della Stazione Carabinieri di Moncalvo, a cui la città ha affidato simbolicamente la tutela del nuovo spazio rigenerato.

Giovanni Di Bari, Francesco Accardi, Mauro Anselmo, Diego Musumeci, Giorgia Sanlorenzo e Lorenzo Livorsi. Foto C.L.

Diego Musumeci: «Identità, radici e un segnale permanente per il futuro»

A dare il via alla cerimonia è stato il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci, che ha evidenziato il valore strategico dell'area e l'importanza della riscoperta identitaria: «È un momento importante per tutti noi perché andiamo a riqualificare una zona di passaggio e di ingresso al centro nevralgico della nostra città. Ogni comunità deve riscoprire la propria identità storica e culturale: non c'è a Moncalvo una figura identitaria più importante e riconoscibile di Guglielmo Caccia, che ha celebrato la nostra città prendendone persino il nome (il Caccia è detto “Il Moncalvo”). In occasione dei 400 anni dalla scomparsa, abbiamo voluto dare un segnale permanente. Questo intervento unisce storia, presente e futuro».

Le sculture in acciaio Corten di Giorgia Sanlorenzo: lo skyline cittadino

L'intervento si compone di un doppio linguaggio artistico. Per la parte scultorea a terra, l'amministrazione si è affidata a Giorgia Sanlorenzo, artista di Casorzo e docente al Liceo Artistico "Benedetto Alfieri" di Asti, nota per le sue installazioni bidimensionali legate al progetto Terre Emerse.

«Quando l'amministrazione mi ha contattata, avevamo chiara l'idea di valorizzare la memoria di Caccia ma dovevamo individuare il luogo e la modalità. Abbiamo pensato a un doppio intervento: una parte scultorea per riqualificare l'area verde e la valorizzazione in verticale della torretta. Con le lastre traforate in acciaio Corten ho voluto sintetizzare gli elementi architettonici tipici di Moncalvo: i Portici, il Torrone, la chiesa di San Francesco e le case del centro storico. È la stessa architettura vissuta da Guglielmo Caccia. L'auspicio è che questo diventi un nuovo punto focale per i cittadini e per i turisti».

Il murale di Livorsi e le installazioni di Sanlorenzo in corso 25 Aprile a Moncalvo. Foto C.L.

Il murale di Lorenzo Livorsi: Caccia e gli angioletti dispettosi

Per la decorazione della cabina elettrica, la professoressa Sanlorenzo ha proposto il talento di Lorenzo Livorsi, artista classe 2005, già Maestro del Palio di Asti a soli 17 anni e autore dell'opera su Rita Levi Montalcini al Cardinal Massaia, attualmente studente all'Accademia di Belle Arti di Urbino.

Livorsi ha raccontato il grande lavoro preparatorio svolto a luglio sotto il sole, stendendo manualmente l'intonaco sul ponteggio insieme alla sua ex docente: «La cosa di cui vado più fiero è l'esperimento di lasciare il mattone a vista sotto il disegno. L'intonaco è stato applicato solo dove c'è la pittura, rifacendo con pazienza tutti i contorni a spatola. Studiando le opere del Caccia e i suoi temi sacri, ho voluto creare una piccola storia ironica: Guglielmo è concentrato a dipingere mentre degli angioletti gli danno fastidio. Ce n'è uno che gli sta per rubare il pennello dalla tasca, un altro che gli la pernacchia con la complicità degli altri, c'è chi rimane semplicemente a guardare e chi disturba l’angioletto intento a scrivere “Moncalvo”».

L'opera di Lorenzo Livorsi. Foto C.L.

E-Distribuzione: la street art che valorizza le infrastrutture

L’impatto visivo della torretta è stato sottolineato anche da E-Distribuzione, rappresentata dall’ingegner Francesco Accardi, responsabile dell’Unità territoriale Alessandria-Asti: «Questo intervento si inserisce nel progetto nazionale di street art sulle cabine di distribuzione. Vogliamo valorizzare impianti essenziali per la comunità che normalmente non rappresentano un elemento estetico. Grazie a quest’opera, la cabina diventa un punto di valore e di rappresentanza della storia locale. Ci auguriamo che d’ora in avanti ci si ricordi delle nostre infrastrutture per la loro bellezza e non solo in occasione di un disservizio», ha concluso con un sorriso.

Mauro Anselmo: da Papa Francesco a Bratislava all'appello per Orsola Caccia

Il coordinatore dell'Associazione Culturale "Guglielmo e Orsola Caccia", Mauro Anselmo, ha regalato ai presenti un significativo aneddoto internazionale legato al nome di Moncalvo.

«Il 12 settembre 2021, durante il viaggio apostolico di Papa Francesco in Slovacchia, l'arcivescovo di Bratislava affida il ruolo di interprete a don Martin, un giovane sacerdote che aveva trascorso un anno di formazione a Moncalvo. Durante una pausa, alla domanda di un Nunzio su dove avesse imparato un italiano così perfetto, don Martin rispose semplicemente: 'A Moncalvo!'. Da lì spiegò alle autorità vaticane che Moncalvo è la patria di Guglielmo Caccia, il più celebre pittore della Controriforma in Piemonte».

Commentando il murale, Anselmo lo ha definito una suggestiva «versione pop» del maestro manierista, ricordando come Moncalvo oggi possa vantare ben due murali dedicati alla storia e all'arte (insieme a quello sulla civiltà contadina in piazza Carlo Alberto firmato da Luca Mancini).

Anselmo ha infine lanciato un accorato appello per la figura di Orsola Caccia, figlia di Guglielmo, che alla morte del padre trasformò il convento delle Orsoline in una vera e propria scuola femminile di pittura: «Moncalvo ha un debito non ancora del tutto saldato verso Orsola. Sabato 3 ottobre, alle ore 15 nella chiesa di San Francesco, le dedicheremo una giornata speciale di approfondimento».

La targa commemorativa

A chiusura dell'evento, il sindaco Diego Musumeci ha concluso leggendo il testo ufficiale della targa che nei prossimi giorni verrà installata in corso 25 Aprile.