«Sindaco, faccia installare foto trappole contro chi abbandona i rifiuti in viale Santuario»

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo.

Egregio Direttore,

Le scrivo in merito alla ormai quotidianità in cui versa Asti, grazie alla sempre più dilagante maleducazione ed inciviltà altrui. La foto si riferisce a viale Santuario esattamente di fronte alla Madonna del Portone (tappa per chi visita la città). Essendo un residente in zona la storia si ripete tutti i giorni. Al che mi sorge una domanda spontanea al Sindaco e relativa giunta: qualche settimana fa, dopo essere stato "cacciato" dal vertice della Banca di Asti, il medesimo disse che aveva passato la mano per il benessere della città e dei suoi abitanti a lui tanto a cuore.

Detto ciò, Signor Sindaco posso solamente chiederle di fare una cosa: rendere questa città pulita ed accogliente al di fuori del suo giardino di piazza San Secondo. Vede, mentre i turisti trascorrono ore o al massimo alcune giornate in città, noi residenti viviamo tutto l'anno con la monnezza selvaggia. A questo si aggiunge la Tari più cara del Piemonte per non dire altro.

Cosa aspettate lei e i suoi collaboratori ad installare le foto trappole? Ormai lo fanno in tutte le città italiane (Sala è stato il pioniere), onde poter dissuadere e nel caso punire chi è colto in flagranza di reato.

Cordialità

Lettera firmata