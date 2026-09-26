Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Dite la vostra

«Sindaco, faccia installare foto trappole contro chi abbandona i rifiuti in viale Santuario»

Un lettore segnala un problema noto che si ripete da troppo tempo senza soluzioni

Redazione web

Redazione web

26 Settembre 2026 12:32:40

rifiuti viale santuario

Viale Santuario dove abitualmente vengono abbandonati i rifiuti

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo.

Egregio Direttore,

Le scrivo in merito alla ormai quotidianità in cui versa Asti, grazie alla sempre più dilagante maleducazione ed inciviltà altrui. La foto si riferisce a viale Santuario esattamente di fronte alla Madonna del Portone (tappa per chi visita la città). Essendo un residente in zona la storia si ripete tutti i giorni. Al che mi sorge una domanda spontanea al Sindaco e relativa giunta: qualche settimana fa, dopo essere stato "cacciato" dal vertice della Banca di Asti, il medesimo disse che aveva passato la mano per il benessere della città e dei suoi abitanti a lui tanto a cuore.

Detto ciò, Signor Sindaco posso solamente chiederle di fare una cosa: rendere questa città pulita ed accogliente al di fuori del suo giardino di piazza San Secondo. Vede, mentre i turisti trascorrono ore o al massimo alcune giornate in città, noi residenti viviamo tutto l'anno con la monnezza selvaggia. A questo si aggiunge la Tari più cara del Piemonte per non dire altro.

Cosa aspettate lei e i suoi collaboratori ad installare le foto trappole? Ormai lo fanno in tutte le città italiane (Sala è stato il pioniere), onde poter dissuadere e nel caso punire chi è colto in flagranza di reato.

Cordialità

Lettera firmata

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133