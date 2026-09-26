Ad Asti un week end nel Medioevo popolare per festeggiare i 25 anni di Arti e Mercanti

È un fine settimana dalle atmosfere medievali quello che si apre oggi ad Asti, in corso Alfieri, con l'inaugurazione di Arti e Mercanti 2026. L'evento, organizzato da Cna, che unisce storia, artigianato e tradizioni medievali, trasforma una parte di corso Alfieri, vicino alla chiesa di Santa Caterina, in un teatro a cielo aperto.

Quest'anno c'è un motivo in più per partecipare alla manifestazione poiché festeggia i suoi primi 25 anni. «Tagliare il traguardo della venticinquesima edizione di Arti e Mercanti per la nostra confederazione è motivo di profondo orgoglio e grande emozione perché è la conferma che il legame tra questo evento, la città di Asti e il suo territorio è viscerale, profondo e solido - commenta la direttrice di Cna Asti Stefania Gagliano - Ringrazio fin da ora tutti gli artigiani, i ristoratori, le pro loco i collaboratori e le istituzioni che negli anni hanno creduto in questo progetto e che continuano a renderlo possibile».

L'inaugurazione ufficiale di Arti e Mercanti avverrà alle ore 16 quando le vie del borgo accoglieranno la festosa sfilata dei bambini del Palio di Asti, un momento che coinvolge i più giovani nelle tradizioni della comunità. Successivamente, alle ore 17, in piazza Cairoli si svolgerà la cerimonia istituzionale con la partecipazione delle autorità. Questa sera ci sarà un momento suggestivo a partire dalle ore 21, sempre in piazza Cairoli, con uno Spettacolo di Fuoco che illuminerà il cuore storico della città.

Domenica 27 settembre Arti e Mercanti proporrà alle ore 11 una visita guidata alla Asti Medievale, pensata per far scoprire a tutti i segreti della città. Il momento clou della domenica si terrà alle ore 17, quando lungo corso Alfieri sfilerà il rione di San Martino San Rocco, vincitore dell'ultimo Palio di Asti.

La manifestazione si svilupperà lungo un percorso ben definito: l'itinerario interesserà corso Alfieri, nel tratto compreso tra piazza Santa Caterina e via Asinari. Per garantire l'accesso agli stand, gli orari di apertura previsti sono i seguenti: oggi dalle 11 alle 24, mentre domenica l'apertura sarà dalle 10 alle 21.

Per assistere i visitatori lungo il percorso, saranno attivi dei punti informativi presidiati: uno situato presso la sede Cna in corso Alfieri 412, e altri due all'altezza dei portali d'ingresso (sul lato di corso Torino e su quello di via Goltieri). Il servizio di primo soccorso sarà collocato in via Caracciolo, all'angolo con piazza Cairoli, mentre i servizi igienici saranno fruibili in via Mazzini.