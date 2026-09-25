A Portacomaro le voci delle donne che hanno costruito la democrazia

Prosegue a Portacomaro la rassegna culturale “La scelta e il coraggio. Storie di uomini e donne che hanno cambiato l’Italia”, promossa dal Comune e dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con Israt, Casa della Musica e Pro Loco “Portacöm’è”. Dopo il primo appuntamento dedicato alla memoria storica, il secondo incontro sarà dedicato al ruolo delle donne nella nascita della democrazia italiana e nella ricostruzione del Paese nel secondo dopoguerra.

L’appuntamento è per domenica 27 settembre alla Casa della Musica, in SP37 48.

Alle 21 sono previsti i saluti istituzionali, mentre alle 21.15 prenderà il via “Cucire il tempo. Voci di donne per ricordare il 2 giugno 1946 – Dal silenzio degli archivi storie di donne tra Resistenza, Repubblica e Ricostruzione”.

Lo spettacolo propone un percorso tra parole, musica e memoria, attraverso testimonianze dirette e documenti d’epoca che riportano alla luce vicende femminili legate agli anni della Resistenza, al passaggio alla Repubblica e alla ricostruzione dell’Italia. Un racconto che conduce fino al 2 giugno 1946, data storica per l’introduzione del suffragio universale e per la partecipazione delle donne alla scelta sul futuro del Paese.

Le letture saranno affidate a Paola Malandrone, accompagnata dalle musiche eseguite dal vivo da Gianpiero Malfatto e Piercarlo Cardinali.

«Dopo l’avvio della rassegna, questo secondo appuntamento intende accendere i riflettori sull’imprescindibile contributo femminile alla nascita della nostra democrazia e alla ricostruzione del Paese – sottolinea il sindaco Alessandro Balliano –. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a una serata di grande spessore culturale ed emotivo, arricchita da letture e musica dal vivo».

L’ingresso è libero e gratuito.