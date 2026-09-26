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Lunedì 28 e martedì 29 settembre sosta limitata nel parcheggio multipiano di via Natta/via Testa

ASP Asti avvisa che non sarà possibile parcheggiare nell’area interna coperta

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

26 Settembre 2026 15:20:00

Lunedì 28 e martedì 29 settembre sosta limitata nel parcheggio multipiano di via Natta/via Testa

Causa interventi tecnici all’impianto di illuminazione, nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 non sarà possibile parcheggiare negli stalli blu per la sosta a pagamento nell’area interna coperta del parcheggio multipiano di via Natta/via Testa.

Gli stalli blu delle restanti aree del parcheggio resteranno regolarmente accessibili e utilizzabili per la sosta.

Per informazioni è possibile telefonare al 0141 434711, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.30. Oppure è possibile consultare il sito dedicato qui.

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