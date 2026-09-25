Enrico Iviglia torna al Carlo Felice di Genova, il Fan Club lo raggiunge in treno

Dopo aver ricevuto ad Asti il prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Enrico Iviglia torna su uno dei più importanti palcoscenici lirici italiani. Il tenore astigiano, residente a Castell’Alfero, sarà infatti tra i protagonisti della stagione del Teatro Carlo Felice di Genova dal 16 al 25 ottobre, nel ruolo di Don Basilio ne “Le nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Per Iviglia si tratta di un nuovo appuntamento di rilievo nella sua carriera, che lo vedrà impegnato in una delle opere più conosciute del repertorio mozartiano. La produzione genovese si concluderà domenica 25 ottobre con la rappresentazione pomeridiana delle 15, e proprio in occasione dell’ultima data il suo Fan Club ha organizzato una speciale trasferta da Asti.

In treno da Asti a Genova

I sostenitori del tenore partiranno in treno, con ritrovo alle 8.30 nel piazzale della Stazione Ferroviaria di Asti e arrivo a Genova Brignole. La giornata lascerà anche spazio al pranzo libero prima dell’appuntamento a teatro. Il pacchetto comprende il viaggio in treno di andata e ritorno e il biglietto d’ingresso allo spettacolo, al costo complessivo di 70 euro. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 9 ottobre tramite la referente Renata, al numero 329-0137778. Sarà dunque una giornata pensata per stare accanto al cantante astigiano proprio nella conclusione della sua esperienza genovese, trasformando l’appuntamento teatrale in un’occasione di incontro per il suo pubblico.

Il titolo di Cavaliere della Repubblica

Il ritorno al Carlo Felice arriva inoltre poche settimane dopo un importante riconoscimento personale. Lo scorso 18 settembre, durante la cerimonia di consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, Iviglia ha ricevuto dalle mani del Prefetto di Asti Claudio Ventrice il Diploma dell’Onorificenza di Cavaliere dell’O.M.R.I.

