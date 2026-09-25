Chi “dirige” il Consiglio comunale? In Piemonte il 77% dei presidenti è un uomo. L'età media? 54 anni

Fare il presidente di un Consiglio comunale, almeno in Piemonte, sembra non essere un lavoro per donne. Infatti la rappresentanza femminile nel ruolo di garante e arbitrio dei lavori consiliari è pesantemente sottorappresentata con appena un 22,6% di donne presidenti di Consiglio rispetto al 77,4% di uomini. Questo dato, di cui c'è poco di cui andare fieri, emerge dal Censimento dei Presidenti dei Consigli comunali promosso da Anci Piemonte che ha dedicato un'apposita sezione del suo sito proprio al ruolo che hanno i "registi" dei lavori in un'aula elettiva comunale dove si impegnano a essere i garanti di tutta l'assemblea.

Il Censimento ha consentito di mappare finora 84 presidenti di Consiglio comunale presenti sul territorio regionale, tra i quali la totalità di quelli rappresentanti i Comuni con più di 15.000 abitanti. Di questi, 65 sono uomini (77,4%) e 19 donne (22,6%). Dal punto di vista demografico, 47 presidenti operano in Comuni con oltre 15.000 abitanti mentre 37 svolgono la propria funzione in Enti con popolazione inferiore a tale soglia. Qui il dato diventa interessante poiché l'articolo 39 del Testo unico degli enti locali rende obbligatoria la figura del Presidente del Consiglio nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti, mentre nei centri più piccoli la sua presenza dipende dallo Statuto.

L'analisi dell'Anci evidenzia che nella sola provincia di Torino ci sono 42 presidenti censiti, pari al 50% del totale regionale. Seguono Alessandria con 9, Cuneo e Novara con 8, Asti con 6, Biella con 5, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con 3. La provincia di Torino conta 9 presidenti donne e 34 uomini; Alessandria 2 donne e 7 uomini; Cuneo 3 donne e 5 uomini; Asti 1 donna e 5 uomini; Biella 1 donna e 4 uomini. Nelle province di Novara e Vercelli non risultano, allo stato attuale, presidenti donna, mentre nel Verbano-Cusio-Ossola le 3 presidenze censite sono tutte femminili.

E non sorprende, quindi, che anche la partita demografica tenda a rivelare un'età non più giovanissima dei presidenti che si attesta sui 54 anni, con qualche eccezione di persone nate negli anni 2000. Ad Asti, tanto per restare nel nostro capoluogo, il presidente del Consiglio comunale, Federico Garrone, abbassa la media dell'età dei suoi colleghi avendo compiuto quest'anno 38 anni.

A fornire i risultati del censimento sono stati la presidente del Consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo, alla guida del Coordinamento regionale, il vicecoordinatore vicario Romano Lavarino (Città di Vercelli) e la vicecoordinatrice Giovanna Prato (Comune di Occhieppo Superiore), il presidente di Anci Piemonte Davide Gilardino e il capo ufficio stampa di Anci Piemonte, Giovanni Marmina, che ha illustrato i dati.

L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del Coordinamento dei Presidenti e delle Presidenti dei Consigli Comunali del Piemonte, nato nel 2025 per favorire il confronto tra le assemblee elettive locali, valorizzarne il ruolo istituzionale e rafforzarne la capacità di interlocuzione con le istituzioni del territorio.