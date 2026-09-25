M'illumino le Torri, Uniti si può chiede una puntuale rendicontazione su costi, interventi ed eventuali modifiche del progetto

Il progetto “M’illumino le Torri”, inserito nel programma “Asti: Vino e Cultura”, torna al centro del dibattito politico. A risollevare il caso è il gruppo consiliare Uniti Si Può che ha presentato un’interpellanza all'amministrazione per chiedere chiarezza sui costi, sui finanziamenti e sugli interventi effettivamente realizzati.

Il progetto, nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico e architettonico di Asti attraverso l’illuminazione delle torri più antiche, aveva ottenuto un finanziamento di 687.103 euro, mentre in documenti successivi relativi a “M’illumino le Torri” l'importo avrebbe avuto variazioni, scendendo a 464.615 euro. Una differenza di oltre 222 mila euro che, secondo i consiglieri, rende necessario ricostruire l’evoluzione del progetto e capire la destinazione di eventuali economie o rimodulazioni.

L’interpellanza chiede di conoscere l’importo complessivamente stanziato all’origine, specificando le diverse fonti di finanziamento, e quello definitivo dopo le eventuali modifiche intervenute nel corso degli anni. Viene inoltre richiesto il dettaglio di quanto effettivamente impegnato, liquidato e pagato dal Comune, oltre agli atti di affidamento, alle determinazioni dirigenziali e ai contratti relativi all’intervento.

Un altro capitolo riguarda i destinatari delle somme: i consiglieri chiedono di sapere quali imprese, professionisti o altri soggetti siano stati pagati e per quali prestazioni. Vogliono inoltre conoscere la destinazione delle eventuali somme rimaste inutilizzate rispetto allo stanziamento originario, verificando se siano state mantenute sul progetto, restituite all’ente finanziatore oppure impiegate per altri interventi.

L’interpellanza punta anche sul rapporto con la Regione Piemonte: viene chiesto se il Comune abbia completato la rendicontazione del progetto, quale sia l’importo definitivamente riconosciuto e ammesso a finanziamento e se le risorse regionali siano state erogate integralmente oppure abbiano subito riduzioni, revoche o mancati riconoscimenti. Infine, Uniti Si Può chiede di conoscere nel dettaglio quali e quante torri siano state effettivamente interessate dai lavori, il tipo di intervento eseguito su ciascuna, il relativo costo e l’attuale stato di funzionamento dell’illuminazione.

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