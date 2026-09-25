A Cocconato domenica si corre il 57esimo Palio degli Asini

Terminano gli appuntamenti con il Medioevo a Cocconato. Sabato 26 settembre, nel cortile del Collegio, si terrà, dalle 19, “Aspettando il Palio” con cena (25 euro) e spettacolo di giocolieri e di fuoco, i Fulet d'la Marga e gli sbandieratori di Ferrere. La cena sarà preceduta dal corteo storico da piazza Cavour al cortile del Collegio e dalla presentazione dei nobili e delle loro casate.

Domenica è il giorno dell'atteso 57esimo Palio: si contenderanno il drappo dei Radicati i borghi Brina (colori bianco-rosso), Tuffo (giallo-blu), Torre (rosso-giallo), San Carlo (bianco-marrone), Airali (rosso-blu), Colline Magre (giallo-verde) e Principato di Moransengo (rosa-azzurro), unico comune ammesso alla tenzone.

La giornata inizierà al mattino: alle 10 da piazza Giordano partirà il corteo storico che raggiungerà la chiesa di Santa Maria della Consolazione per la messa, durante la quale il parroco don Daniele Varoli benedirà i gonfaloni dei borghi e le cavezze. Attorno alle 14 prenderà il via il corteo storico con circa 500 figuranti in costumi d'epoca a rappresentare momenti ed episodi di storia cocconatese dell'epoca medievale. Cavalieri, dame, scudieri, armigeri, popolani, sbandieratori seguiranno il carroccio del Comune attraverso le vie del paese. La sfilata partirà da via Vittorio Veneto e percorrerà piazza Cavour, corso Pinin Giachino, via Giustinito, via Garibaldi, piazza Statuto, via Roma, via Mazzini e terminerà in piazza Giordano.

Al termine del corteo si darà inizio alla corsa (suddivisa in due batterie di qualificazione, una di recupero e la finale con 5 asinelli al via), disputata su un percorso ricoperto di segatura per proteggere gli animali: da piazza Giordano in salita si arriva alla centrale piazza Cavour e di qui, attraverso lo stretto budello di via Alfieri si torna, in discesa, alla zona di partenza.

Al vincitore andrà il Palio, all'ultimo arrivato la saracca (acciuga) che diventa occasione di far festa l'anno dopo, nella speranza che la sorte la affidi ad un altro borgo. Gli asini non sono cavalcati, ma semplicemente incitati alla corsa da sei palafrenieri per ciascuna compagine. La corsa si annuncia combattuta ed è impossibile fare previsioni su chi riuscirà a strappare il drappo al borgo Buffo, vincitore lo scorso anno. Nuovo capitano del Palio è Enrico Ferrero, con una lunga esperienza di corridore.

La manifestazione è stata ufficialmente presentata a Torino alla Regione Piemonte. Ad illustrare la storia del Palio, ideato nel lontano 1970 da Giancarlo Piazzo, dal farmacista Michelangelo Montanaro, dal sindaco Piero Bava e dal veterinario Lorenzo Bo, sono stati il sindaco Monica Marello e Mario Averone, speaker dell'evento.