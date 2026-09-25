Al cimitero di viale Don Bianco iniziano i lavori straordinari dopo i danni provocati dal maltempo

Sono iniziati i lavori urgenti per mettere in sicurezza alcune aree del cimitero cittadino danneggiate dal violento evento meteorologico del 10 settembre. Le forti raffiche di vento hanno provocato il sollevamento e il danneggiamento di parti delle coperture di alcuni fabbricati, interessando sia la struttura primaria e secondaria sia il manto di copertura.

Parte del materiale divelto è precipitata nell’area del Campo 3, nel Triangolo destro e lungo i percorsi pedonali tra il Campo 2 e il Campo 3. Durante la caduta, alcuni elementi hanno inoltre colpito altri fabbricati, causando ulteriori danni alla lattoneria e alle coperture. Per ragioni di sicurezza alcune zone del cimitero sono state temporaneamente interdette al pubblico. Il rischio, infatti, è quello di ulteriori cedimenti e cadute di elementi delle strutture danneggiate.

La gravità della situazione è stata verificata attraverso una serie di sopralluoghi tecnici, effettuati anche con il Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte. Al termine delle verifiche è stata riconosciuta la necessità di intervenire con la massima urgenza e i lavori sono stati affidati in somma urgenza.

Le operazioni prevedono innanzitutto la rimozione in sicurezza dei materiali precipitati, quindi il ripristino delle porzioni di manto di copertura e della lattoneria danneggiate. Particolare attenzione è rivolta al fabbricato che ha riportato i danni più ingenti e che risulta in larga parte privo della copertura. Un intervento che non serve soltanto a eliminare i rischi per le persone, ma anche a evitare che pioggia e altri agenti atmosferici possano provocare ulteriori danni alla struttura, arrivando a comprometterne le condizioni statiche.

«Siamo intervenuti immediatamente di fronte a una situazione che presentava profili di rischio per la sicurezza dei cittadini – sottolinea il sindaco Maurizio Rasero – L’evento del 10 settembre ha provocato danni importanti e, in una situazione di questo tipo, la priorità assoluta è mettere in sicurezza le persone e le strutture». L’amministrazione comunale si dice consapevole dei disagi provocati dalla chiusura temporanea di alcune aree, ma sottolinea come si tratti di una misura necessaria in attesa del completamento degli interventi.

«Dopo il sopralluogo tecnico abbiamo verificato l’entità dei danni e la necessità di procedere senza indugio – dichiarano il vicesindaco Stefania Morra e il consigliere delegato ai cimiteri Piero Ferrero – La situazione più delicata riguarda il fabbricato che ha perso gran parte della copertura. Intervenire rapidamente significa non solo eliminare i pericoli derivanti dagli elementi danneggiati, ma anche proteggere la struttura da ulteriori danni causati dagli agenti atmosferici».

I lavori sono già in corso e l’amministrazione continuerà a monitorarne l’avanzamento. Le aree attualmente interdette saranno riaperte progressivamente non appena saranno ripristinate le necessarie condizioni di sicurezza.