L’albergo I Tre Poggi di Canelli vince la puntata di "Bruno Barbieri - 4 hotel" su Sky

Nei giorni scorsi la trasmissione televisiva di Sky “Bruno Barbieri - 4 hotel” ha fatto tappa nel Monferrato; Bruno Barbieri e la sua troupe hanno acceso i riflettori su quattro strutture ricettive nel cuore delle colline Patrimonio Unesco. La puntata è stata vinta da I Tre poggi di Canelli, diretta da Mattia Leoncini.

«Le registrazioni, in verità, sono state fatte l’anno scorso – ci spiega – Sono stato contattato dal programma. All’inizio non ero molto propenso alla partecipazione. Poi, dopo i primi sopralluoghi, ho dipanato qualche dubbio e alla fine ho detto “perché no”. Per noi era importante partecipare, non vincere, perché è comunque una vetrina dove fai vedere chi sei o cosa vorresti essere. Si gioca molto di strategia»

Come è stato vedersi in tv? «Non è mai così bello – ride – mi hanno detto che sono fotogenico (ma non me lo spiego). E’ stata un’esperienza interessante e divertente. Sette giorni diversi dalla routine. Curioso è stato conoscere cosa c’è dietro la cinepresa: la preparazione e la gestione del set impongono tempi rapidi e mille cose da pensare. Sinceramente non cambierei il mio lavoro con il loro».

E l’incontro con Barbieri? «Avendo lavorato dieci anni in alberghi “5 stelle Lusso” sono abituato ad incontrare personaggi famosi, non mi ha emozionato più di tanto»

Il direttore de I Tre Poggi anche se ha solo trent’anni ha già un bagaglio di esperienza da far invidia: «Ho vissuto ad Acqui fino a 17 anni, poi mi sono trasferito a Milano per un master; ho lavorato ad Agliano Terme in un albergo, poi per cinque anni al castello di Guarene e quattro in Sicilia per il lancio di un resort. A Parma ho lavorato all’apertura di un hotel con Enrico Bartolini (con cui ho aperto anche un ristorante) e poi sono tornato “a casa” nel Monferrato».

Secondo lei il Monferrato ha potenzialità da sviluppare o è già “arrivato”? «La zona sta partendo ora mentre le Langhe sono sature, non c’è più posto per nessuno. Cosa manca alle strutture ricettive del nostro territorio? Il personale, la cosa più difficile da trovare e sistemare. Mi spiego: quando in Sicilia abbiamo lanciato un nuovo hotel abbiamo dovuto affittare diversi appartamenti per dare un tetto ai lavoratori della struttura. La stessa cosa è successa a Parma. I ragazzi oggi non vogliono esporsi pagando un affitto e quindi vengono a lavorare solo se hanno la certezza di un alloggio (gratis). Le nostre zone non sono come ad esempio Abano Terme dove ci sono strutture con 150 stanze che decidono di dare al personale interi piani della struttura; il nostro hotel ha 13 stanze in un casale del Settecento. Dobbiamo per forza cercare altrove e non è facile».

I Tre Poggi è una struttura di alta gamma. Come reperite personale qualificato? «La professionalità del personale è fondamentale ed oggi, purtroppo, il nostro territorio fa fatica a dare una risposta, a differenza, torno sul paragone, delle Langhe. Barolo e Barbaresco attirano tanta professionalità; Alba ha più ristoranti stellati di tutta Italia. Conosco genitori che pagano i ristoratori affinché il figlio inizi la propria carriera in un ristorante stellato: fa curriculum. Poi c’è l’università del gusto di Bra che costa molto, ma insegna cose che, una volta uscito dalla scuola, ti assicurano un lavoro di livello».

Da noi non è così? «Ricordo che (solo 12 anni fa) all’alberghiero di Acqui c’erano studenti che studiavano per fare questo mestiere. Oggi (me lo dicono i direttori a cui ogni tanto vado a chiedere qualche ragazzo da far crescere nella mia struttura) i ragazzi scelgono l’istituto perché ha semplicemente un anno in meno; molti non hanno voglia di lavorare il sabato e la domenica, forse anche per colpa delle paghe al ribasso dovute all’eccessivo costo del lavoro. Lo so, è un mestiere faticoso, ma dà anche tante soddisfazioni, anche economiche, anche perché in questo settore l’Intelligenza Artificiale, al momento, non trova spazio».