A Cocconato si celebra Piero Bava: 95 anni tra vino, amministrazione e cultura

Novantacinque anni, quasi un secolo vissuto attraversando e accompagnando le trasformazioni del comune di Cocconato, del Monferrato e del mondo del vino piemontese. Piero Bava, nato il 24 settembre 1931, ha raggiunto un traguardo veramente importante, diventando negli anni protagonista di una lunga stagione della vitivinicoltura astigiana, ma anche della vita amministrativa e culturale del territorio.

L'impegno e la passione che caratterizza Bava

L’attività familiare, avviata nei primi decenni del Novecento, era inizialmente legata alla viticoltura, alla ristorazione e al commercio del vino. In questo ambiente Piero entra giovanissimo nell’azienda di famiglia, dopo aver conseguito nel 1951 il diploma di ragioniere all’Istituto Giobert di Asti.

Negli anni Cinquanta comincia a occuparsi direttamente dell’acquisto e della selezione dei vini, maturando una particolare attenzione per le caratteristiche delle diverse zone viticole del Monferrato. Un’esperienza che lo porterà negli anni successivi a essere protagonista della crescita dell’attività di famiglia e, più in generale, della promozione dei vini piemontesi.

Ma accanto all’impegno imprenditoriale c’è quello nella vita pubblica, proprio nel 1956 Piero Bava è il candidato più votato nella lista di Democrazia Cristiana a Cocconato. Dopo un’esperienza come vicesindaco, nel 1960, a soli 29 anni, viene eletto sindaco. Sarà rieletto nel 1966 e nel 1970, rimanendo alla guida del Comune per circa vent’anni.

Durante gli anni dell’amministrazione comunale segue diversi interventi per il paese, dalle infrastrutture alla scuola, e lavora alla valorizzazione turistica e territoriale di Cocconato. Tra le iniziative, anche la promozione del paese come località di villeggiatura, oltre al sostegno alle attività sportive e alla Pro Loco. Pochi anni più tardi il paese diventerà la prima località dell’Astigiano a ottenere la Bandiera Arancione del Touring Club.

L’impegno di Piero Bava si estende anche al mondo economico e agricolo provinciale, partecipando anche alla vita della Camera di Commercio di Asti e alla nascita dell’Evva, l’Ente per la valorizzazione dei vini astigiani, negli anni in cui prendono forma alcune delle iniziative destinate a sostenere la promozione del vino e dei prodotti del territorio.

Nel frattempo cresce anche l’attività della famiglia Bava. Tra gli anni Sessanta e Settanta l’azienda guarda sempre più ai mercati esteri. Nel 1971 una partita di Barolo viene commercializzata a Mosca e prendono il via le prime missioni internazionali, dal Belgio alla Nuova Zelanda. Nel frattempo crescono anche le attività di selezione, imbottigliamento e distribuzione dei vini piemontesi.

La svolta arriva nel 1978 con l’acquisizione della storica azienda Cocchi di Asti. Piero Bava entra così anche nella storia del metodo classico e dei vermouth e vini aromatizzati. Negli anni successivi lo stabilimento Cocchi viene trasferito da Asti a Cocconato. Sotto la guida della famiglia Bava, il marchio attraversa una nuova fase di sviluppo, arrivando a rafforzare progressivamente la propria presenza sui mercati internazionali.

Un ruolo importante nella sua vita è occupato anche dalla cultura della tavola. Nel 1993 entra in contatto con l’Accademia Italiana della Cucina e nel 2004 ne diventa delegato per Asti, succedendo all’amico avvocato Giovanni Goria. Successivamente entra anche nella Consulta nazionale dell’Accademia.

A 95 anni, Piero Bava rappresenta dunque una memoria preziosa di una parte importante della storia economica, amministrativa e sociale del Monferrato astigiano. Una storia personale che coincide in molti passaggi con quella di Cocconato e dell’Astigiano e che continua oggi attraverso le nuove generazioni della famiglia Bava, ancora impegnate nel mondo del vino e nella valorizzazione della cultura enogastronomica astigiana.