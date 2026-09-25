Rinnovo della carta d’identità e donazione degli organi, ad Asti la nuova iniziativa di A.i.d.o e Comune

Una lettera a casa per ricordare il valore della donazione degli organi e accompagnare i cittadini nelle pratiche di rinnovo del documento d'identità. È la nuova campagna informativa promossa dai Servizi Demografici del Comune in stretta collaborazione con la sezione provinciale dell'A.I.D.O. di Asti.

Nelle prossime settimane, i residenti che hanno la carta d'identità in scadenza riceveranno una comunicazione ufficiale al proprio domicilio. La missiva integrerà le indicazioni amministrative necessarie per il disbrigo della pratica — quali le istruzioni sulle fotografie, sui costi e sulla gestione dell'eventuale denuncia — con un approfondimento dedicato all'alto valore morale e sociale della donazione, invitando a sottoscrivere volontariamente e liberamente l'adesione al registro nazionale.

L'iniziativa, concordata con i vertici regionali dell'associazione, nasce per contrastare il calo delle iscrizioni rilevato su scala nazionale. Come spiegato dall'assessore Giovanni Boccia, si assiste infatti a una costante flessione dei "Sì", determinata anche dall'aumento dei cittadini stranieri che, per motivazioni legate alla propria sfera culturale, sociale o religiosa, rispondono negativamente al quesito posto allo sportello al momento dell'emissione del documento.

In questo contesto, la comunità locale dimostra comunque di tenere alto l'impegno di solidarietà, garantendo un flusso costante di adesioni. L'assessore Boccia ha quindi espresso un pubblico plauso alla professionalità del personale dell'ufficio Anagrafe comunale per il lavoro svolto quotidiana sul campo. L'intero impianto della campagna sarà inoltre realizzato a costo zero per le casse comunali.