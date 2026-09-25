Signor sindaco, il problema di corso Matteotti sono veramente i cani?

Per la nostra rubrica "Dite la vostra" riceviamo e pubblichiamo.

Sono un residente del primo tratto di corso Matteotti (quello vicino alla stazione) e da anni assisto a una situazione di degrado che credo meriti qualche domanda. È normale trovare rifiuti e ingombranti abbandonati sul marciapiede? È normale vedere persone urinare in strada, anche in pieno giorno? È normale trovare bottiglie e lattine lasciate ovunque, talvolta rotte, con i vetri sparsi sul marciapiede? È normale dover assistere a bivacchi, schiamazzi, risse e citofoni suonati in piena notte?

E quando noi residenti chiamiamo le forze dell'ordine, è normale sentirci rispondere che le pattuglie sono impegnate e che arriveranno quando possibile, salvo poi vederle arrivare, quando arrivano, a situazione ormai conclusa?

Nel nostro condominio siamo persino stati costretti a installare videocamere di sorveglianza a nostre spese. È davvero questo il modo in cui un cittadino dovrebbe sentirsi tutelato? Per questo può immaginare il mio stupore quando, qualche giorno fa alle 7.30 del mattino, sono stato fermato proprio sotto casa e multato dalla Polizia Municipale.

Il motivo? Non avevo con me una bottiglia d'acqua per provvedere alle deiezioni liquide del mio cane. Non contesto la sanzione: se ho violato una norma, è giusto che venga applicata. Ma mi chiedo: è davvero questa la priorità in corso Matteotti? È più urgente controllare che un cittadino abbia con sé una bottiglietta d'acqua o intervenire davanti a un cumulo di divani abbandonati sul marciapiede?

È più semplice sanzionare chi porta a spasso il proprio cane o riuscire a impedire che qualcuno trasformi quotidianamente la strada in una discarica? E soprattutto: perché noi residenti dobbiamo avere la sensazione che le regole vengano fatte rispettare con tanta attenzione nei confronti di alcuni cittadini e con molta meno nei confronti di chi contribuisce concretamente al degrado della zona?

Non chiedo che una violazione venga ignorata perché ne esistono altre. Chiedo soltanto che il controllo del territorio sia percepito come equo, costante e rivolto a tutti. Perché allora, signor sindaco, la domanda rimane: il problema di corso Matteotti sono davvero i cani? O forse il problema è un altro?

Lettera firmata