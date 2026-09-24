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Rosso Barbera e il super spot di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna

Alla trasmissione di stasera c'era un gruppo di costigliolesi fra il pubblico e l'assessore Beppe Fiore

Daniela Peira

Daniela Peira

24 Settembre 2026 21:47:00

Rosso Barbera e il super spot di Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna

«Rosso Barbera bel tempo si spera»: è la frase spot che il popolare conduttore di quiz Gerry Scotti ha regalato questa sera alla grande manifestazione di Costigliole che si terrà tra fine ottobre e inizio novembre.

Un omaggio alla "signora" delle cantine giustificata dalla presenza, nel pubblico, di un folto gruppo di costigliolesi guidati dall'assessore Beppe Fiore, inquadrato più volte. All'annuncio di Rosso Barbera, Gerry Scotti è arrivato pochi minuti dopo l'inizio della trasmissione, al termine del primo tabellone sulla "Locanda Samira" che questa sera ha presentato la ricetta del risotto alla zucca. Un piatto perfetto per essere abbinato appunto alla Barbera.

Il pubblico costigliolese, o meglio una donna della delegazione astigiana, ha regalato un portachiavi a forma di pesce a Samira e la bellissima modella l'ha ringraziata pubblicamente.

Un palco nazionale come quello della Ruota della Fortuna è una grandissima occasione per promuovere Rosso Barbera, perché da oltre un anno è ai vertici degli ascolti nella fascia oraria in cui va in onda. Si stimano oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori ogni sera.

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