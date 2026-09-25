Cosa fare nel weekend ad Asti e in provincia

Un fine settimana di musica, enogastronomia, sport, cultura e tradizioni. Sabato 26 e domenica 27 settembre scopri tutti gli appuntamenti in programma nel Monferrato con numerosi appuntamenti, offrendo occasioni per scoprire il territorio attraverso concerti, sagre di paese, degustazioni, passeggiate e manifestazioni storiche. Ecco gli eventi principali in calendario.

ASTI - Arti e Mercanti

Storica manifestazione giunta al suo 25esimo anniversario per le vie del centro storico, sabato e domenica tante opportunità di divertimento e gastronomiche per tutti. Alle ore 16 le vie del borgo accoglieranno la festosa sfilata dei bambini del Palio di Asti; poi, alle ore 17, in piazza Cairoli si svolgerà la cerimonia istituzionale. A partire dalle ore 21, sempre in piazza Cairoli, ci sarà lo Spettacolo di Fuoco che illuminerà il cuore storico di Asti. Domenica 27 settembre, alle ore 11, ci sarà la visita guidata di Asti Medievale. Il momento clou della domenica si terrà alle ore 17, quando lungo corso Alfieri sfilerà il rione di San Martino San Rocco, vincitore del Palio 2026. Per garantire l'accesso agli stand, gli orari di apertura previsti sono i seguenti: sabato 26 dalle 11 alle 24, domenica 27 dalle 10 alle 21.

ASTI - Swap Party

L'associazione Asti Slow Fashion organizza la decima edizione, questa volta con una formula che si allarga anche ai più piccoli. Sabato 26 settembre, dalle 15 alle 20, un nuovo appuntamento e questa volta farà tappa all’Oasi WWF Valmanera di Villa Paolina, in Strada Valmanera 94 ad Asti.

ASTI - Festival del medioevo Astese

Sabato, alle 11 in Biblioteca, la presentazione del libro di Davide Chiolero “Vini, spezie, pastelli volativi e confetti di zucchero. Breve storia della cucina e dell’alimentazione nel Medioevo”.Infine domenica 27 settembre, alle ore 17, al Museo Diocesano San Giovanni, Isabella Bevilacqua terrà la conferenza “Materniganus de Filipis: un orafo milanese e le sue opere” dedicata all’ostensorio del 1447 realizzato da Materniganus e custodito nel Museo astigiano. L'incontro sarà moderato da Stefano Zecchino. Eventi extra: domenica 4 ottobre alle 16 al Complesso di S. Pietro, chiusura del Festival con lo spettacolo “Francesco sulla strada” a cura del Teatro degli Acerbi e visite guidate alla Asti Medievale il 25 e 26 settembre alle 16 e il 27 alle 10.30, a cura di Langhe Monferrato Roero (prenotazioni su www.visitlmr.it/it/asti-medievale).

ASTI - Monferrato On Stage

Sabato 26 settembre, dalle 20, si terrà la Serata delle Regioni con stand, degustazioni e specialità provenienti da tutta Italia in una kermesse di sapori made in Italy gratuita. Sempre dalle 20 sarà possibile accedere al Lounge bar di Monferrato On Stage / Moto Club Alfieri cocktail bar, con bicchieri a base di Americano Cocchi e Amaro del Monferrato Bosso. A partire dalle 21 dj set di Andrea Calandra e Giuseppe Fava.

PIEA - Fiera Nazionale della Zucca delle Meraviglie

La manifestazione si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre, con un programma che proporrà gastronomia, musica, attività per famiglie, artigianato ed escursioni. Sabato 26 escursione su prenotazione alle 14.30 da piazza Italia. In serata, dalle 20 in piazza Bombrini, sarà servita una cena a menù fisso. Alle 22 spazio alla musica con il concerto “Il tributo alle voci” del gruppo Enarmonia. Domenica mercatino con un centinaio di espositori distribuiti nelle piazze, nelle vie e in alcuni cortili del centro storico. Sarà possibile trovare prodotti alimentari del territorio e non solo. L’apertura della Fiera è prevista alle 8.45, mentre alle 10 aperto lo spazio dedicato ai bambini. Dalle 14 sarà inoltre possibile conoscere e cavalcare gli asinelli. Per tutta la giornata il centro del paese sarà accompagnato dalla musica delle bande itineranti. Poi anche laboratorio di ceramica, proposte gastronomiche, e a chiudere la giornata sarà lo spettacolo del 3CHIC Vocal Trio, che nel pomeriggio proporrà melodie ispirate agli anni Trenta e Quaranta.

MONALE - Asti BenEssere

Un viaggio nel mondo del benessere, delle cure olistiche e quelle naturali, l'alimentazione biologica, tutto durante l'appuntamento di sabato 26 settembre 2026 a Monale presso Chapitombolo Academy. Dalle ore 9 alle 19 passeggiata, sedute di operatori del benessere, conferenze, laboratori.

COCCONATO - 57esimo Palio degli Asini

Si parte sabato 26 settembre, nel cortile del Collegio, si terrà, dalle 19, “Aspettando il Palio” con cena (25 euro) e spettacolo di giocolieri e di fuoco, i Fulet d’la Marga e gli sbandieratori di Ferrere. La cena sarà preceduta dal corteo storico da piazza Cavour al cortile del Collegio e dalla presentazione dei nobili e delle loro casate.

La giornata inizierà al mattino: alle 10 da piazza Giordano partirà il corteo storico che raggiungerà la chiesa di Santa Maria della Consolazione per la messa, durante la quale il parroco don Daniele Varoli benedirà i gonfaloni dei borghi e le cavezze. Attorno alle 14 prenderà il via il corteo storico con circa 500 figuranti in costumi d’epoca a rappresentare momenti ed episodi di storia cocconatese dell’epoca medievale. Cavalieri, dame, scudieri, armigeri, popolani, sbandieratori seguiranno il carroccio del Comune attraverso le vie del paese. La sfilata partirà da via Vittorio Veneto e percorrerà piazza Cavour, corso Pinin Giachino, via Giustinito, via Garibaldi, piazza Statuto, via Roma, via Mazzini e terminerà in piazza Giordano. A seguire la corsa.

MOTTA DI COSTIGLIOLE - Stramangiando