Cambio al vertice dei Forestali, il nuovo comando in mano al tenente colonnello Roberta Ubaldo

Un avvicendamento che ha il sapore del gradito ritorno quello al comando del Gruppo carabinieri Forestali di Alessandria ed Asti.

Da domani, infatti, passerà in capo al tenente colonnello Roberta Ubaldo, laureata in SCienze Forestali con master in Scienze della sicurezza ambientale che, in passato, aveva già guidato i reparti del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti prima dell'unificazione dei due comandi.

Andrà a prendere il posto del colonnello Stefano Gerbaldo, comandante interprovinciale dal 2023 sotto la cui guida i Forestali avevano portato a segno attività di forte impatto sul territorio. Come le estese campagne di controllo di "Fiume sicuro" e "Casa sicura", mirate al rispetto della sicurezza idrogeologica e ambientale dei territori. Oltre all'impegno sul fronte divulgativo e di sensibilizzazione ambientale, con numerosi interventi pubblici su tematiche delicate e attuali come la gestione e l'aumento della popolazione di lupi.

«Lascio il comando di un territorio vasto e di straordinario pregio ambientale - ha dichiarato il colonnello Gerbaldo nel suo saluto - Sono stati anni di intenso lavoro in cui, grazie alla dedizione e alla professionalità di tutte le donne e gli uomini dei nostri Nuclei, abbiamo raggiunto risultati operativi importanti, contrastando l'illegalità e rafforzando il dialogo con le istituzioni e la cittadinanza su temi cruciali come la tutela della biodiversità».

Un pregio che la nuova comandante Ubaldo ha ben presente, avendo appunto già lavorato nell'Astigiano: «Il nuovo incarico mi chiama a lavorare per la tutela di un territorio ancora più vasto, di cui conosco bene il patrimonio paesaggistico, naturalistico e agroalimentare. Il mio intento - conclude la nuova comandante - è di dare continuità al lavoro di presenza e sinergia assicurato fino ad oggi dai colleghi con professionalità».

Sotto il suo comando opereranno i due nuclei investigativi di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Alessandria ed Asti, il Nucleo CITES (per i controlli sulle certificazioni di animali e piante in via di estinzione) e i 13 Nuclei Carabinieri Forestali con caserme distribuite sulle due province, per la precisione 9 nell'Alessandrino e 4 nell'Astigiano.