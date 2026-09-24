Sabato 26 torna lo Swap Party di Asti Slow Fashion con una novità

Lo Swap Party organizzato dall'associazione Asti Slow Fashion giunge alla sua decima edizione, questa volta con una formula che si allarga anche ai più piccoli. Sabato 26 settembre, dalle 15 alle 20, lo Swap Party torna con un nuovo appuntamento e questa volta farà tappa all’Oasi WWF Valmanera di Villa Paolina, in Strada Valmanera 94 ad Asti.

Per questa edizione, accanto allo scambio di abiti per adulti, sarà possibile portare anche abbigliamento per bambini e giocattoli. Ogni partecipante potrà mettere in circolo fino a cinque capi, purché in ben conservati e adatti alla stagione autunnale, e scegliere tra quelli portati dagli altri partecipanti. Per i giocattoli la regola sarà invece “un gioco per un gioco”.

Dietro la scelta del coinvolgimento per i più piccoli, è nata anche l'idea di non fermarsi al semplice scambio. I giocattoli che rimarranno al termine della giornata saranno infatti raccolti da Asti Slow Fashion e distribuiti durante il periodo natalizio a famiglie in difficoltà economica, dando così una seconda vita agli oggetti anche oltre l’evento.

Il laboratorio "Ri-vestiti di colore" e aperitivo plastic-free

A partire dalle 16.30 sarà poi il momento del laboratorio “Ri-vestiti di colore”, organizzato e gestito da Villa Paolina e aperto a tutti con offerta libera. I partecipanti potranno portare un indumento che non utilizzano più, magari perché presenta una macchia o un piccolo difetto, e trasformarlo in un capo nuovo e personalizzato. Per decorarlo saranno utilizzati colori naturali ricavati da ortaggi e spezie, oltre a foglie, fiori e altri elementi della natura usati come stencil.

La giornata si concluderà con un aperitivo al tramonto curato da Villa Paolina, immersi nel verde dell’Oasi WWF. Sarà un aperitivo plastic free, accompagnato da musica soft. Il costo è di 15 euro per le persone dai 12 anni in su e di 10 euro per i bambini dai 4 agli 11 anni. Per i bambini da 0 a 3 anni la merenda sarà invece offerta.

L’appuntamento è pensato anche per le famiglie e per essere accessibile a tutti, anche chi ha difficoltà motorie o di deambulazione. È disponibile il parcheggio in loco, sono ammessi i cani al guinzaglio e si può accedere con passeggini e carrozzine. Dall’ingresso principale fino all’area dell’evento sarà inoltre disponibile, per chi ne avesse necessità, l’accompagnamento con un’auto elettrica.