Buche, degrado o parcheggi selvaggi? Diventa il "cronista" del tuo quartiere con La Nuova Provincia

Viviamo la nostra città e i nostri paesi ogni giorno, spostandoci a piedi, in auto o in bicicletta, e troppo spesso ci imbattiamo in criticità che rendono difficile o persino pericolosa la vita quotidiana. Si va dalla buca insidiosa sull'asfalto al marciapiede sconnesso che impedisce il passaggio di un passeggino o di una sedia a rotelle, dalle strisce pedonali sbiadite dal tempo alla segnaletica stradale del tutto assente, divelta o nascosta dalla vegetazione. A questi disservizi si aggiungono la piaga del parcheggio selvaggio, che blocca scivoli per disabili e passi carrabili, l'incuria che devasta i parchi di quartiere e una manutenzione generale che talvolta sembra dimenticarsi dei punti più frequentati della nostra comunità.

Di fronte a queste situazioni, La Nuova Provincia lancia un'iniziativa aperta a tutti i lettori, invitandoli a diventare le vere sentinelle del territorio. Nessuno conosce un quartiere o una frazione meglio di chi la vive quotidianamente, ed è proprio dallo sguardo attento dei cittadini che possono nascere le segnalazioni più preziose per sollecitare interventi risolutivi da parte delle amministrazioni competenti. Che si tratti di un piccolo disagio o di uno stato di degrado che si trascina da mesi, la nostra redazione è pronta a raccogliere le vostre testimonianze per dare risalto alle questioni che vi stanno più a cuore.

Partecipare a questa campagna di ascolto e denuncia è immediato e richiede solo pochissimi secondi. È sufficiente scattare una o più fotografie del problema, aggiungere una breve descrizione della situazione e specificare con precisione la via o il luogo interessato. Tutti i contributi possono essere inviati alla redazione tramite il numero WhatsApp 3756182234, oppure inoltrando un messaggio diretto sui canali social ufficiali di Facebook e Instagram de La Nuova Provincia. I giornalisti verificheranno i messaggi ricevuti e daranno voce alle vostre segnalazioni sul giornale.