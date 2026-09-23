Si prepara ad accogliere i bimbi il nuovo asilo nido di Mombercelli

Si prepara ad accogliere i bimbi il nuovo asilo nido "Il germoglio" realizzato dall'amministrazione comunale di Mombercelli accanto all'edificio della scuola media grazie ad un importante finanziamento del Pnrr. Nella giornata di oggi, mercoledì, è stato superato il sopralluogo della Commissione di Vigilanza che ne attesta l'idoneità e la prossima settimana (lunedì) si terrà l'Open day per le famiglie: «Il servizio prenderà quindi avvio - annuncia il sindaco di Mombercelli Ivan Ferrero, non nascondendo la grande soddisfazione dell'amministrazione comunale per il traguardo raggiunto - Si tratta di un grande risultato per il Comune di Mombercelli e un servizio ormai fondamentale per le famiglie: Mombercelli in prima battuta era esclusa dal finanziamento, ma grazie alla tenacia e al coraggio dell'amministrazione e degli uffici che ci hanno supportato in questo percorso siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 480.000 euro che hanno coperto le spese dell'intervento».

«Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a ottenere questo importante risultato - aggiunge il primo cittadino nell'occasione - il progettista arch. Ivano Marenco, Simona Ameglio e tutti i dipendenti di Cisa e Gesster che si occuperanno anche della gestione del servizio, l'impresa che ha fatto un grande sforzo per dare il prima possibile la struttura finita e Asl Asti per il supporto e la disponibilità. Infine un grazie ai dipendenti del nostro Comune che hanno seguito in maniera attenta tutte le fasi, curando prima il cantiere e nelle ultime settimane il rapporto con le famiglie. Per ultimo un grazie personale alla geom. Diana De Battista e all'Arch. Katia Scaglia del nostro ufficio tecnico Lavori pubblici, per il lavoro enorme fatto negli ultimi mesi e la presenza attenta e costante».

Il nuovo asilo nido per i bimbi da zero a due anni avrà 20 posti disponibili e si inserisce in un più ampio progetto dell'amministrazione comunale mombercellese relativa all'offerta educativa. «L’asilo nido è stato pensato accanto alla scuola media, in un’area dove si inserisce la realizzazione della nuova mensa scolastica, anch'essa recentemente terminata. Il progetto prevede inoltre l’ampliamento dei parcheggi e la creazione di un’area verde attrezzata, configurando così un vero e proprio polo scolastico integrato».

I lavori alla scuola dell'infanzia

Intanto procedono anche i lavori alla scuola dell'infanzia del centro storico, rivolti alla sua riqualificazione strutturale ed energetica. «Si tratta di un intervento molto importante per il recupero completo della struttura – sottolinea il sindaco Ferrero – che prevede, tra l’altro, il riscaldamento a pavimento, la sostituzione degli infissi e un’importante coibentazione. L’obiettivo è arrivare ad avere una scuola materna ad altissima efficienza energetica in grado di garantire comfort e sicurezza ai bambini, insegnanti e collaboratrici scolastiche». L’importo complessivo dell’opera è di 798 mila euro, di cui 516 mila rappresentati da un contributo della Regione Piemonte, 113 mila da contributo “Conto Termico” e 168 mila da fondi propri del Comune.

Gli allegri e funzionali spazi della sede provvisoria della scuola materna in via Bogliolo

Per consentire i lavori nella sede scolastica l'amministrazione comunale ha allestito una scuola dell'infanzia provvisoria nei locali di via Bogliolo, accogliente, funzionale e coloratissima. «Gli ambienti, oggetto di un recentissimo intervento di riqualificazione energetica, sono stati ulteriormente adeguati per rispondere alle esigenze specifiche dei più piccoli - spiega l’amministrazione comunale - Nel mese di dicembre, infatti, sono stati ristrutturati i locali a servizi, resi a misura di bambino, sono stati coibentati i solai, i bagni e le pareti verso via Bogliolo ed è stata implementata l’impiantistica e integrata l'illuminazione. Gli spazi, che si trovano accanto alla sede della Pro loco, sono stati organizzati in due sale adibite a sezioni, una a refettorio e una a dormitorio, garantendo funzionalità e comfort». La conclusione dei lavori alla scuola dell'infanzia è prevista per l'inizio dell'inverno.