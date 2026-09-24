“Asti da scoprire” è il nuovo Bando di Concorso per borsa di studio video rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni

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24 Settembre 2026 08:46:50
Asti foto Franco Bello
Il 30 settembre nella Biblioteca di Astiss l’associazione AICOSS (Associazione Insigniti Ordine di San Secondo), alle 17.00, presenterà un Bando di Concorso per borsa di studio video rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni residenti, domiciliati o studenti nella provincia di Asti.
La partecipazione può essere singola o in team, è gratuita e prevede la consegna degli elaborati entro il 31 gennaio 2027; tema del concorso è “Asti da scoprire” e il regolamento prevede, tra le altre cose, l’invio di un video dal contenuto inedito della durata da 30 secondi a 1 minuto e inerente Asti con un argomento di storia, tradizione, sociale, di arte o turismo.
I lavori dovranno essere inviati via mail a assoicoss@gmail.com (Cc: ligresti.claudio@.it e lentopedibus@gmail.com) e saranno valutati da una giuria mista, composta da soci AICOSS e da esperti del territorio. I primi tre classificati verranno premiati rispettivamente con: 1° classificato borsa di studio di 1.000 euro e targa AICOSS – 2° classificato dispositivo tecnologico multimediale – 3° classificato accessorio Creator.
Le premiazioni saranno effettuate durante una cena evento il prossimo 13 marzo 2027.
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