Venerdì l'ultimo saluto a Rita Puja

Da due giorni la famiglia di Rita Puja è stata letteralmente sommersa da messaggi di affetto e cordoglio per la sua scomparsa.

La notizia della sua morte, avvenuta a 66 anni per un male inguaribile, ha attraversato tutta la città e la sua presenza sui social locali è un segno tangibile di quanto fosse conosciuta, amata ed apprezzata. Tantissime le parole emozionanti spese per lei da ex allieve ed allievi ma anche da tante persone comuni che hanno avuto modo di incontrarla nelle sue numerose attività a favore di tutta la comunità.

Non ultima quella che si è tenuta a fine giugno quando lei, già gravamente segnata dalla malattia, aveva voluto organizzare uno spettacolo con sfilata di moda in ospedale.

Il rosario sarà recitato giovedì 24 settembre, alle 19 in Collegiata di San Secondo dove venerdì si terrà il funerale, alle 10.

Rita Puja lascia il marito Enrico e i figli Lorenzo con Martina, Matteo con Claudia, sorelle e fratelli.