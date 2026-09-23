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Sono aperte le iscrizioni del corso per principianti di Bridge

Sarà possibile iscriversi per la partecipazione fino a venerdì 2 ottobre nella sede di UTEA

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

23 Settembre 2026 12:10:47

Sono aperte le iscrizioni del corso per principianti di Bridge

L'associazione "Gli Amici del Brigde" annuncia che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per poter particpare al corso di livello "Principianti" di Bridge.

I moduli di iscrizione possono essere compilati e consegnati all'UTEA - Università della Terza Età, la cui sede si trova in Corso alla Vittoria 119 ad Asti. Sarà possibile effettuare l'iscrizione fino al termine di venerdì 2 ottobre.

Ogni lezione avrà la durata di due ore in orario serale, dalle 21 alle 23 dal lunedì al venerdì. L'inizio del corso è fissato a partire dal 10 ottobre e terminerà verso metà gennaio.

Ricordiamo che al termine del corso gli istruttori continueranno a  seguire gli allievi fino alla fine di aprile. Per ulteriori informazioni telefonare direttamente a Utea al 0141437247. Oppure al referente del corso Carlo Degli Angeli al 3406783108.

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