Dal podcast al torneo di dibattito, ecco come partecipare al Progetto di storia contemporanea [VIDEO]

Si può partecipare con un elaborato scritto o grafico-artistico, un podcast, un soggetto per un cortometraggio, tre fotografie. O ancora, partecipando al torneo di dibattito.

Parliamo del Progetto di storia contemporanea, concorso per studenti delle scuole superiori e delle agenzie di formazione professionale del Piemonte, coordinati dai docenti, per l'anno scolastico 2026/2027. Giunto alla 26esima edizione, è stato bandito dal Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana.

A presentarlo a dirigenti e docenti delle scuole astigiane, ieri pomeriggio, Nicoletta Fasano, direttrice dell'Israt (Istituto per la storia della Resistenza) di Asti che, insieme agli altri istituti del Piemonte, ha definito le tracce del concorso. Al suo fianco Paola Malandrone, responsabile della sezione didattica dell'istituto, e la collaboratrice Denise Dragna.

"Il progetto, cui le scuole devono iscriversi entro il 26 novembre - ha spiegato la direttrice - prevede quest'anno la possibilità per i ragazzi di concentrarsi su tre temi. Il primo riguarda i luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale. In questo caso proponiamo ai ragazzi di scegliere un luogo piemontese, riscostruirne la storia, spiegarne il valore civile e simbolico e proporre idee concrete per renderlo più accessibile, vivo e coinvolgente per i giovani.

La seconda traccia propone invece di analizzare il rapporto tra storia e sport, considerando che il Novecento è spesso considerato il "secolo dello sport", mettendo in evidenza come gli eventi sportivi, gli atleti e le organizzazioni di questo settore abbiano contribuito ad interpretare, rappresentare o influenzare i cambiamenti della società contemporanea.



Infine la traccia "1946, primavera di libertà", che invita i ragazzi a riflettere sul significato e l'importanza ancora attuali del primo voto a suffragio univerale per le elezioni amministrative, il referendum istituzionale e l'assemblea costituente di quell'anno".



Differente il tema destinato ai gruppi che si sfideranno nel torneo di dibattito: in questo caso il tema sarà "Storia e intelligenza artificiale".

Nicoletta Fasano illustra il Progetto di storia contemporanea

Paola Malandrone ha quindi informato sulle premiazioni. "Si svolgeranno al Salone internazionale del libro di Torino, un momento di visibilità che valorizza il lavoro svolto dai vincitori del progetto, che si dimostra sempre essere una buona palestra di cittadinanza. In palio viaggi studio nei luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale in Italia e all'estero".

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