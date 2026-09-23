Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

attualità

Paola Bottero. «La cura condivisa dei beni comuni: una pratica quotidiana».

Il progetto promosso da Memoria Viva ha coinvolto tanti cittadini, giovani ed associazioni.

Massimiliano Pettino

Massimiliano Pettino

23 Settembre 2026 10:32:00

Paola Bottero

L'assessore Paola Bottero

Sabato 26 settembre a Canelli si concluderà il progetto "La rete che cura – Cittadini attivi per i beni comuni", promosso dall'associazione Memoria Viva in collaborazione con altre realtà del terzo settore, i Comuni di Canelli e Calamandrana, e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto, avviato lo scorso ottobre, ha coinvolto cittadini, giovani e associazioni del territorio in un percorso di sensibilizzazione e attivazione dedicato alla cura dei beni comuni, con particolare attenzione alla gestione condivisa degli spazi pubblici e delle aree verdi urbane. A Canelli e Calamandrana l’esperienza si è tradotta in Regolamenti per i beni comuni e la sottoscrizione di patti di collaborazione con il Comune.

La biblioteca “Monticone” alle 10,30 ospiterà la tavola rotonda "Esperienze di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva in Piemonte” con Fabio Isnardi (Consigliere regionale Piemonte), Arnaldo Cirillo, (Assessore del Comune di Settimo Torinese), Mario Clerico (oncologo ed ex consigliere comunale di Ronco Biellese) e Marcella Iannuzzi di Labsus. Alle 16, invece, ci sarà il racconto del progetto “La rete che cura” per voce dei protagonisti. Alle 17,30, la giornata si chiuderà con la presentazione del libro "Elogio dei tre saperi" (Bordeaux Edizioni) dell’autrice Marianella Sclavi.

«È un progetto che ci assomiglia molto – dichiara Paola Bottero, Assessore del Comune di Canelli – "La rete che cura" si conferma non solo un progetto, ma un metodo: quello della cura condivisa dei beni comuni come pratica quotidiana di cittadinanza attiva».

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133