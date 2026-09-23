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Salute

Il Pd di Asti apre lo Sportello Salute, un aiuto contro l'emergenza delle liste d'attesa

La volontà è affiancare chi deve effettuare visite mediche a farle in tempi accettabili, attivando il "percorso di tutela" previsto dal Decreto Legislativo 124 del 1998 e dalle successive disposizioni della Regione Piemonte

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

23 Settembre 2026 09:52:43

Il Pd di Asti apre lo Sportello Salute, un aiuto contro l'emergenza delle liste d'attesa

Il Pd di Asti apre lo Sportello Salute, un aiuto contro l'emergenza delle liste d'attesa

A partire dal 24 settembre, la sede del Partito Democratico di Asti in corso Casale 162 ospiterà lo Sportello Salute, un servizio gratuito ideato per tutelare e garantire il diritto alle cure sanitarie nei tempi stabiliti dalla legge. L'iniziativa nasce per offrire assistenza diretta e orientamento ai cittadini che affrontano i disagi legati ai lunghi tempi di attesa del sistema sanitario, promuovendo la conoscenza e l'attivazione del percorso di tutela previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 124 del 1998 e dalle successive disposizioni della Regione Piemonte.

La decisione del Pd astigiano intende rispondere a quella che viene definita una vera e propria «privatizzazione di fatto» della Sanità, determinata dalle recenti scelte politiche della Giunta Regionale. Di fronte all'impossibilità di prenotare visite ed esami in tempi accettabili, chi dispone di disponibilità finanziarie sceglie di rivolgersi alle strutture private, mentre le fasce più fragili sono costrette a rinunciare alle prestazioni mediche. I dati della Fondazione Gimbe evidenziano infatti che l'8,8% dei piemontesi rinuncia alle cure per motivi economici, una percentuale ampiamente superiore alla media nazionale.

Attraverso lo Sportello Salute, i cittadini verranno guidati nell'iter legale che consente di richiedere al Cup di competenza il rispetto dei tempi massimi indicati sull'impegnativa del medico di base. Nel caso in cui il sistema pubblico non sia in grado di garantire l'appuntamento nei termini previsti, la normativa impone di proporre una data adeguata riprogrammando la prestazione in regime di intramoenia o presso strutture private accreditate, senza che l'utente debba versare alcuna cifra aggiuntiva rispetto al ticket sanitario.

L'assistenza sul campo sarà erogata a titolo gratuito grazie al lavoro a rotazione di un gruppo di volontarie e l'attività dello sportello andrà ad integrarsi con servizi analoghi, già attivi sul territorio astigiano, gestiti dalla Cgil e dalla Casa del Popolo per rendere ancora più capillare l'informazione e l'azione di contrasto alla rinuncia alle cure.

Lo sportello sarà operativo tutti i giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Per ricevere informazioni, richiedere supporto o fissare un colloquio è possibile telefonare al numero 0141/593217 oppure inviare una posta elettronica all'indirizzo partitodemocraticoat@gmail.com.

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