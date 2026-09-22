Sessant’anni di passione: Viarigi festeggia la sua Pro Loco

Un traguardo storico che unisce memoria, attaccamento alle radici e sguardo al futuro. Domenica 27 settembre il comune di Viarigi si stringerà attorno alla sua Pro Loco per celebrare i 60 anni dalla fondazione dell’associazione, da sempre un punto di riferimento per la vita sociale e culturale del paese.

Il programma prenderà il via alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata, con la celebrazione della messa solenne in ricordo di tutti i soci e dei defunti della Pro Loco.

A seguire, la comunità si sposterà nel cortile della sede, in via Roma 30, per un momento simbolico di grande valore: l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione realizzati quest’anno. Seguiranno gli interventi delle autorità e un rinfresco aperto a tutti i cittadini.

L’inaugurazione dei lavori e una festa “doverosa”

Un anniversario che rappresenta una rarità per l’associazione, storicamente abituata a mettersi al servizio degli altri più che a celebrare se stessa. A spiegare lo spirito della giornata è il presidente Diego Pastore, 37 anni, al suo secondo mandato alla guida della Pro Loco, ma attivo nel gruppo fin da ragazzino.

«Nella Pro Loco si è sempre pensato a lavorare e mai a festeggiare. Non abbiamo mai celebrato neanche un anniversario. Quest’anno ce lo siamo imposto: i sessant’anni li festeggiamo come si deve. Sarà l’occasione per inaugurare gli interventi effettuati quest’anno con il contributo regionale per la messa in sicurezza delle strutture, con cui abbiamo ristrutturato un vecchio porticato fatiscente. Ripercorreremo la storia dell’associazione alla presenza del presidente provinciale dell’Unpli e delle autorità».

Dalla banda del paese al 1965: come nacque la Pro Loco

La storia della Pro Loco di Viarigi affonda le sue radici nel 1965. All’epoca, l’organizzazione della festa patronale era affidata alla banda musicale del paese, che curava la musica e il ballo. Quando i musicisti decisero di cedere il passo, un gruppo di giovani tra i 25 e i 30 anni prese in mano le redini dell’organizzazione, dando vita a un primo Comitato feste.

«I fondatori ci hanno raccontato che all’inizio non sapevano neanche cosa volesse dire “Pro Loco”. All’epoca pochi paesi della zona l’avevano creata. Nel febbraio del 1966 l’hanno poi fondata ufficialmente. Oggi abbiamo ancora quattro di quei fondatori in vita e ne siamo felicissimi. In sessant’anni di storia si sono avvicendati soltanto cinque presidenti, me compreso. Io sono in Pro Loco da quando avevo 11 anni, quindi questa storia la conosco bene e continuo a farne parte».

La Pro Loco di Viarigi venne costituita ufficialmente il 13 febbraio 1966. Quel giorno i soci fondatori si presentarono a Montemagno dal notaio Emanuele Arrabito per la firma dell’atto costitutivo. Furono Domenico Ameglio, Giuseppe Gatti, Teodoro Giuseppe Anlero, Oreste Caviglia, dottor Giuseppe Gatti (che salvo imprevisti verrà da Siena apposta per la festa), Serafino Anlero, Francesco Accornero, Italo Bo, Gianluigi Bussa, Irmo Alciati, Ferdinando Ercole e Giacomo Gado.

Il primo presidente fu il geometra Teodoro Giuseppe Anlero, tra i fondatori dell’associazione. Gli succedettero Walter Caviglia e lo storico presidente Giuseppe Allara, che rimase alla guida della Pro Loco per 40 anni, diventando uno dei presidenti più longevi delle Pro Loco piemontesi. Dopo di lui arrivò Marta Fracchia, prima donna alla guida dell’associazione, e infine l’attuale presidente Diego Pastore. «Sessant’anni di amore, sacrificio e tanta voglia di fare per il nostro paese».

Una comunità nella comunità: oltre 100 tesserati e il premio regionale

I numeri della Pro Loco di Viarigi testimoniano un forte legame con il territorio: su circa 870 abitanti complessivi, e poco più di 450 nel centro storico, l’associazione conta oltre 100 tesserati attivi. Una partecipazione che coinvolge generazioni diverse.

«Abbiamo intere famiglie che partecipano da sempre: dal nonno che è stato fondatore, ai figli, fino ai nipoti. Spaziamo dai ragazzini che servono ai tavoli fino al decano dei cuochi, che ha cucinato con noi fino a 94 anni. Non è da tutti avere soci attivi da 40 o 50 anni facendo puro volontariato. Proprio per questo motivo, da quattro anni a questa parte otteniamo ininterrottamente il Premio Nanni Vignolo, indetto da Unpli Piemonte».

Dalle Sagre di Asti al futuro

I festeggiamenti di domenica arrivano a coronamento di un’estate particolarmente intensa, che ha visto la Pro Loco protagonista alla festa patronale di luglio, al festival SaltinPiazza di fine agosto e infine al Festival delle Sagre di Asti, dove sono stati serviti ben quattro quintali dei celebri agnolotti alla moda di Viarigi, andati completamente esauriti.

Domenica 27 settembre sarà dunque l’occasione per tirare il fiato, tagliare il nastro dei nuovi spazi della sede e brindare insieme a sessant’anni di volontariato, storia e tradizione al servizio di Viarigi.