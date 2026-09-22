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Pensionamento

Alla "Valtiglione e dintorni" il traguardo della pensione per l'ispettore capo Vincenzo Massasso

Presidente, sindaci e colleghi hanno festeggiato Massasso al termine del suoi impegno nella polizia locale dell'Unione collinare

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

22 Settembre 2026 16:45:23

Pensionamento

Ha raggiunto il traguardo della pensione l'ispettore capo Vincenzo Massasso della polizia locale dell'Unione collinare "Valtiglione e dintorni". E nei giorni scorsi, nella sede di Montaldo Scarampi della Comunità collinare è stato festeggiato dai dieci sindaci dei Comuni associati e dai colleghi. Nell'occasione di festa il presidente dell’Unione Daniele Prasso, sindaco di Vigliano, ha ricordato i tanti anni di servizio di Massasso, rivolgendogli «i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, con dedizione, sacrificio e disponibilità, nel prendersi carico, del Servizio Vigilanza dell’Unione».

«La nostra Unione collinare - aggiunge Prasso - riesce a dare servizi qualificati grazie a persone come Enzo, che svolgono il lavoro al servizio dei cittadini, con grande passione e non solo come dovere». Con i ringraziamenti gli auguri a Massasso «perché possa trascorrere le prossime stagioni della vita con serenità, salute, benessere».

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