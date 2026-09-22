Alla "Valtiglione e dintorni" il traguardo della pensione per l'ispettore capo Vincenzo Massasso

eventi
Pensionamento
22 Settembre 2026 16:45:23
Ha raggiunto il traguardo della pensione l'ispettore capo Vincenzo Massasso della polizia locale dell'Unione collinare "Valtiglione e dintorni". E nei giorni scorsi, nella sede di Montaldo Scarampi della Comunità collinare è stato festeggiato dai dieci sindaci dei Comuni associati e dai colleghi. Nell'occasione di festa il presidente dell’Unione Daniele Prasso, sindaco di Vigliano, ha ricordato i tanti anni di servizio di Massasso, rivolgendogli «i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, con dedizione, sacrificio e disponibilità, nel prendersi carico, del Servizio Vigilanza dell’Unione».
«La nostra Unione collinare - aggiunge Prasso - riesce a dare servizi qualificati grazie a persone come Enzo, che svolgono il lavoro al servizio dei cittadini, con grande passione e non solo come dovere». Con i ringraziamenti gli auguri a Massasso «perché possa trascorrere le prossime stagioni della vita con serenità, salute, benessere».
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058