Alla "Valtiglione e dintorni" il traguardo della pensione per l'ispettore capo Vincenzo Massasso

Ha raggiunto il traguardo della pensione l'ispettore capo Vincenzo Massasso della polizia locale dell'Unione collinare "Valtiglione e dintorni". E nei giorni scorsi, nella sede di Montaldo Scarampi della Comunità collinare è stato festeggiato dai dieci sindaci dei Comuni associati e dai colleghi. Nell'occasione di festa il presidente dell’Unione Daniele Prasso, sindaco di Vigliano, ha ricordato i tanti anni di servizio di Massasso, rivolgendogli «i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, con dedizione, sacrificio e disponibilità, nel prendersi carico, del Servizio Vigilanza dell’Unione».

«La nostra Unione collinare - aggiunge Prasso - riesce a dare servizi qualificati grazie a persone come Enzo, che svolgono il lavoro al servizio dei cittadini, con grande passione e non solo come dovere». Con i ringraziamenti gli auguri a Massasso «perché possa trascorrere le prossime stagioni della vita con serenità, salute, benessere».