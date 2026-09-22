Montechiaro d'Asti capitale del ciclismo: arriva il 1° Trofeo Agrimonte – Memorial Franco Chirio

Montechiaro d'Asti si prepara a ospitare una grande giornata dedicata al ciclismo, allo sport e alla scoperta del territorio collinare. Domenica 4 ottobre prenderà il via il 1° Trofeo Agrimonte – 1° Memorial Franco Chirio, una manifestazione che unisce la passione per le due ruote alla valorizzazione del Monferrato e del cammino di Don Bosco.

L'evento è organizzato dall'Asd Wayassauto insieme alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e in partnership con l'azienda Agrimonte Carni e Tartufi, con la collaborazione del Comune di Montechiaro d'Asti e nel ricordo di Franco Chirio e Bertino Negro.

In bici con i campioni e grandi ospiti al pranzo

La manifestazione offrirà agli appassionati l'opportunità di pedalare al fianco di vere e proprie leggende del ciclismo. Tra i partecipanti in gruppo figurano infatti nomi d'eccezione come Eugenio Berzin, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci e Gianni Motta.

La celebrazione del pedale proseguirà anche a tavola durante il pranzo, dove saranno presenti ex ciclisti professionisti del calibro di Enrico Maggioni, Emanuele Bombini, Franco Balmamion e Valerio Tebaldi, affiancati dal giornalista sportivo Franco Bocca.

A sostenere l'iniziativa ci sarà anche un'ampia rappresentanza del mondo istituzionale e sportivo: parteciperanno Fabio Carosso (consigliere regionale del Piemonte), l'onorevole Andrea Giaccone, Simone Nosenzo (presidente della Provincia di Asti), i sindaci del territorio e Massimo Rosso (presidente del Comitato Regionale Piemonte della FCI).

Due percorsi nel cuore del Monferrato

I ciclisti potranno scegliere tra due differenti tracciati pensati per ogni tipo di preparazione.

Cicloturistica (65 km – dislivello 890 m): una pedalata ad andatura controllata con partenza fissata alle ore 9:00.

Gravel (45 km – dislivello 690 m): percorso modificato ad andatura libera su fondo misto sterrato e asfalto, con partenza alla francese sempre alle ore 9:00. Il tracciato gravel è interamente segnalato con frecce, provvisto di traccia GPS scaricabile e dotato di punti fontana lungo il cammino.

Il percorso gravel attraverserà una nutrita rete di comuni collinari: Montechiaro d'Asti, Montiglio Monferrato - Scandeluzza, Tonco, Castel'Alfero, Frinco, Corsione, Villa San Secondo, Cossombrato, Chiusano d'Asti, Camerano Casasco, Soglio, Cortazzone, Piea e Cortanze. Per tutti i partecipanti, sia della Cicloturistica sia del Gravel, è prevista una tappa di sosta e rifornimento a Chiusano d'Asti.

Programma e informazioni utili

Luogo di ritrovo: piazza del Tamburello a Montechiaro d'Asti, dalle ore 7:30.

Iscrizioni in loco: dalle ore 8:00 alle ore 8:50.

Partenze: ore 9:00 per entrambi i percorsi.

Terzo tempo: ore 13:00 con il Pasta Party finale.

Contatti e preiscrizioni: 3315769706 (Responsabile cicloturistico Piemonte: Roberto Brusaschetto).