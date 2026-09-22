Ex Maranzana, prima della demolizione la verifica della Soprintendenza

Il progetto per trasformare l’ex edificio “Maranzana” di piazza Medici del Vascello in biblioteca e spazio polifunzionale va avanti, ma la demolizione dell’immobile dovrà attendere. È questo l’elemento nuovo emerso nelle ultime settimane e destinato a incidere sui tempi dell’intervento. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo ha infatti chiesto al Comune di Castello di Annone di avviare la verifica dell’interesse culturale per la porzione più antica dell’edificio, prima di procedere con un’eventuale demolizione.

La vicenda riguarda un fabbricato comunale di piazza Medici del Vascello 7, accanto al municipio, conosciuto in passato come cinema “Maranzana” e successivamente utilizzato anche come supermercato. L’edificio non è però costituito da un unico corpo omogeneo: la documentazione della Soprintendenza individua due porzioni differenti. Una risale agli anni Cinquanta-Sessanta, mentre l’altra è sensibilmente più antica e conserva elementi della struttura precedente. È proprio quest’ultima, indicata nella documentazione come “blocco A”, ad avere più di 70 anni.

La questione della tutela

Il tema della possibile tutela era già emerso in Consiglio comunale, con un’interpellanza presentata il 27 giugno dal gruppo di minoranza Annone Vivo. A seguito di quella discussione, i consiglieri Paolo Viarengo e Guido Masenga hanno interessato la Soprintendenza, chiedendo chiarimenti sull’eventuale esistenza di una procedura di verifica dell’interesse culturale e sulla compatibilità della prevista demolizione con la normativa in materia di beni culturali.

Il Comune ha quindi trasmesso alla Soprintendenza la documentazione fotografica dell’immobile. Nella comunicazione del 27 agosto, l’ufficio del Ministero della Cultura ha ricostruito la situazione e richiamato la normativa: gli immobili di proprietà pubblica che abbiano più di 70 anni sono sottoposti alla tutela prevista dalla Parte II del decreto legislativo 42/2004 fino a quando non venga effettuata la verifica dell’interesse culturale prevista dall’articolo 12.

La Soprintendenza precisa inoltre che le trasformazioni subite nel tempo da un edificio non sono, da sole, sufficienti a escludere questa tutela quando la struttura originaria risulta ancora riconoscibile. Dalla documentazione fotografica trasmessa dal Comune, secondo la Soprintendenza, tale caratteristica appare rilevabile nella porzione più antica dell’ex Maranzana.

Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale, in quanto proprietaria dell’immobile, di avviare la procedura di verifica attraverso il portale ministeriale “Benitutelati”. La procedura dovrà essere accompagnata da una serie di documenti, tra cui una planimetria che distingua la parte originaria da quelle realizzate successivamente, la documentazione catastale, eventuali elaborati storici disponibili, una relazione sulle trasformazioni dell’edificio e una documentazione fotografica dettagliata.

Un punto importante è che la Soprintendenza non ha dichiarato in questa fase che l’intero edificio è un bene di interesse culturale, né ha disposto direttamente la conservazione dell’immobile. Ha invece stabilito che, per la porzione con più di 70 anni, occorre effettuare la verifica prevista dalla legge prima di poter procedere alla demolizione.

Il progetto da 725 mila euro

Nel frattempo, l’iter amministrativo del progetto è proseguito. La Giunta comunale, con la deliberazione numero 54 del 2 settembre, ha approvato il progetto esecutivo del primo lotto degli interventi di rigenerazione urbana per la riqualificazione dell’edificio da destinare a biblioteca e spazio polifunzionale. Il primo lotto ha un importo complessivo di 725 mila euro.

L’intervento rientra in un progetto generale da 1 milione e 225 mila euro, già approvato dalla Giunta il 3 agosto. Per il primo lotto il Comune dispone anche di un contributo regionale di 250 mila euro, concesso nell’ambito di un finanziamento destinato agli interventi di rigenerazione urbana.

Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione dell’ex Maranzana. L’approvazione del progetto esecutivo, tuttavia, non equivale all’autorizzazione a demolire. La stessa delibera della Giunta prende atto delle indicazioni della Soprintendenza e stabilisce espressamente che le opere di demolizione non potranno iniziare prima della conclusione dell’iter di tutela.

L’Amministrazione comunale dichiara inoltre di voler avviare senza indugio la verifica dell’interesse culturale e di aver recepito nel progetto le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza. Nei documenti di gara, nella relazione tecnica e nel contratto è previsto che l’avvio della demolizione sia subordinato alla conclusione della procedura.

Cosa può succedere adesso

Il passaggio decisivo sarà dunque l’esito della verifica. Se non verrà riconosciuto l’interesse culturale della porzione interessata, il Comune potrà proseguire verso la demolizione secondo quanto previsto dal progetto, nel rispetto degli ulteriori adempimenti richiesti. Se invece la verifica dovesse riconoscere l’interesse culturale, la demolizione resterà sospesa e il progetto dovrà essere conseguentemente valutato e, se necessario, modificato. La stessa delibera comunale contempla, in questo caso, l’eventualità di una revisione del progetto, di una successiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del Codice dei beni culturali oppure di soluzioni orientate alla conservazione.

La questione non mette quindi, allo stato attuale, la parola fine al progetto della biblioteca e dello spazio polifunzionale, ma introduce un passaggio obbligatorio prima dell’intervento sull’edificio storico.

Resta inoltre da chiarire il cronoprogramma effettivo dell’opera, alla luce della procedura richiesta dalla Soprintendenza. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo e potrà procedere con gli adempimenti amministrativi collegati all’intervento, ma per la demolizione dovrà attendere la conclusione dell’iter di tutela.

Nel frattempo, la vicenda consente di fare chiarezza anche su un altro aspetto emerso nel dibattito dei mesi scorsi: l’assenza dell’ex Maranzana dal censimento comunale degli edifici di interesse storico-architettonico non è, secondo quanto precisato dalla Soprintendenza e recepito dalla stessa Amministrazione, sostitutiva della verifica prevista dall’articolo 12 del Codice dei beni culturali. È dunque proprio questa procedura ministeriale a dover stabilire ora se la parte più antica dell’edificio possieda un interesse culturale tale da incidere sul progetto di demolizione e ricostruzione.