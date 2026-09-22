Festa in tre comuni astigiani per le centenarie "in rosa"

In provincia di Asti sono state festeggiate Pierina Cielo, Rosa Marchiaro e Amabile Menghini, che hanno raggiunto il secolo di vita. I festeggiamenti si sono svolti a Ferrere, San Damiano e Valfenera, alla presenza di famigliari, amici, amministratori e delle persone che ogni giorno si prendono cura di loro.

Anche la Provincia di Asti ha voluto rendere omaggio alle tre centenarie attraverso il progetto della Provincia di Asti dedicato ai centenari. Il vice presidente e consigliere delegato Davide Migliasso è intervenuto in due delle occasioni, mentre nel terzo appuntamento era presente la consigliera delegata Anna Macchia. A tutte sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza e stima della comunità astigiana, a nome del presidente della Provincia Simone Nosenzo.

A Ferrere i festeggiamenti sono stati dedicati a Pierina Cielo, nata e cresciuta nel paese, ultima di tre sorelle. Dopo aver frequentato la scuola elementare, ha iniziato a lavorare nell'azienda agricola di famiglia. Tra i ricordi dell'infanzia ci sono le giornate trascorse al pascolo e i giochi nell'aia insieme agli altri bambini.

Nel dopoguerra Pierina si è sposata e si è trasferita a Torino, dove è nata la figlia. Ha lavorato in fabbrica e successivamente come commessa in un negozio di alimentari, prima di aprire un'osteria e una latteria. Una volta in pensione si è dedicata alla nipote Chiara e, negli anni Duemila, è diventata bisnonna di Giorgio ed Enrico. Durante la pandemia si è trasferita a Torino e, più recentemente, è stata accolta nella residenza per anziani Castelrosso, così da rimanere vicina ad altri compaesani. Alla festa hanno partecipato anche il sindaco di Ferrere Silvio Tealdi, il personale e numerosi ospiti della struttura.

A San Damiano è stata invece celebrata Rosa Marchiaro, per molti anni direttrice dell'ufficio postale del paese. I festeggiamenti per i suoi cento anni si sono svolti nella residenza San Francesco delle suore francescane angeline di Asti, dove sono arrivati i parroci del paese, diversi concittadini, l'attuale direttrice dell'ufficio postale sandamianese insieme agli impiegati e numerosi amici delle associazioni sociali nelle quali Rosa ha prestato per anni la propria opera di volontariato.

Nubile e in buona salute, Rosa trascorre abitualmente i mesi più freddi nella casa delle suore, mentre durante l'estate torna nella casa di famiglia nella frazione Gorzano. A portarle gli auguri sono intervenuti anche gli amministratori, tra cui il vice presidente della Provincia Davide Migliasso e il sindaco di Asti Maurizio Rasero.

A Valfenera, infine, ha spento cento candeline Amabile Menghini, ospite dal 2019 della casa di riposo Zabert. La sua vita è stata dedicata al commercio e alla famiglia. Per anni ha lavorato come ambulante, spostandosi tra mercati e cascine per vendere capi di abbigliamento, biancheria intima e oggetti per la casa.

Con la pensione è arrivato il tempo da dedicare alla famiglia: aiutata dalla figlia Livia e dal genero Roberto, Amabile si è occupata dei nipoti Paolo e Daniela e della casa. Anche per lei non sono mancati gli auguri di famigliari, amici e personale sanitario. Alla festa erano presenti anche la consigliera delegata della Provincia Anna Macchia e il sindaco di Valfenera Sergio Arisio.