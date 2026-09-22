A Castello di Annone il 1° Memorial Lorenzo Ercole: gara di pesca al colpo

Castello di Annone ospiterà il 1° Memorial Lorenzo Ercole, gara di pesca al colpo individuale organizzata dall’A.S.D. Gloria Tubertini insieme agli “Amici di Lorenzo Ercole”.

L'evento in programma sabato 17 ottobre a partire dalle 9.30, avrà una durata di tre ore. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 7.30 al bar “Il Cavalluccio” di Castello di Annone, dove verranno effettuati la regolarizzazione delle iscrizioni e il sorteggio del posto gara.

La quota di partecipazione è di 10 euro per concorrente. Le adesioni dovranno essere comunicate entro le 20 di martedì 13 ottobre a Claudio Bruno, al numero 338 739 9912, oppure tramite email all’indirizzo email adpsgloriaasti@gmail.com. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 40 partecipanti.

Per quanto riguarda il regolamento, sono consentite come esche la larva di mosca carnaria in tutte le sue forme, il mais e il lombrico. È inoltre consentito pasturare con larva di mosca carnaria, mais e pasture sfarinate. I concorrenti saranno suddivisi in settori composti da un massimo di dieci partecipanti.

Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni settore: ciascuno riceverà una medaglia Saclà e una confezione di prodotti Saclà. Al primo classificato assoluto sarà invece assegnato il trofeo del “1° Memorial Lorenzo Ercole”.

La premiazione si terrà indicativamente alle 13.30 nei locali della Pro Loco di Castello di Annone. A tutti i partecipanti verranno inoltre consegnati prodotti Saclà.

Gli organizzatori precisano infine di declinare ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da terzi.