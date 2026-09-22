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A Castello di Annone il 1° Memorial Lorenzo Ercole: gara di pesca al colpo

Sabato 17 ottobre il campo di gara del paese ospiterà la gara di pesca al colpo individuale organizzata dall’A.S.D. Gloria Tubertini insieme agli “Amici di Lorenzo Ercole”

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

22 Settembre 2026 11:01:23

Ercole Saclà Mattarella

Lorenzo Ercole di Saclà insieme al presidente Mattarella

Castello di Annone ospiterà il 1° Memorial Lorenzo Ercole, gara di pesca al colpo individuale organizzata dall’A.S.D. Gloria Tubertini insieme agli “Amici di Lorenzo Ercole”.

L'evento in programma sabato 17 ottobre a partire dalle 9.30, avrà una durata di tre ore. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 7.30 al bar “Il Cavalluccio” di Castello di Annone, dove verranno effettuati la regolarizzazione delle iscrizioni e il sorteggio del posto gara.

La quota di partecipazione è di 10 euro per concorrente. Le adesioni dovranno essere comunicate entro le 20 di martedì 13 ottobre a Claudio Bruno, al numero 338 739 9912, oppure tramite email all’indirizzo email adpsgloriaasti@gmail.com. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 40 partecipanti.

Per quanto riguarda il regolamento, sono consentite come esche la larva di mosca carnaria in tutte le sue forme, il mais e il lombrico. È inoltre consentito pasturare con larva di mosca carnaria, mais e pasture sfarinate. I concorrenti saranno suddivisi in settori composti da un massimo di dieci partecipanti.

Sono previsti premi per i primi tre classificati di ogni settore: ciascuno riceverà una medaglia Saclà e una confezione di prodotti Saclà. Al primo classificato assoluto sarà invece assegnato il trofeo del “1° Memorial Lorenzo Ercole”.

La premiazione si terrà indicativamente alle 13.30 nei locali della Pro Loco di Castello di Annone. A tutti i partecipanti verranno inoltre consegnati prodotti Saclà.

Gli organizzatori precisano infine di declinare ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da terzi.

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