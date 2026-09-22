A Piea torna la Fiera Nazionale della Zucca delle Meraviglie

Torna l’appuntamento che ogni anno accompagna l’arrivo dell’autunno a Piea, giunta alla sua 24° edizione il prossimo weekend il paese si colora di arancione, con la Fiera della Zucca delle Meraviglie. Nata come una semplice festa autunnale, la manifestazione è cresciuta negli anni fino a ottenere, sette anni fa, il titolo di Fiera Nazionale. Un percorso legato soprattutto alla valorizzazione della produzione locale e della Zucca di Piea De.C.O., il cui presidio è stato realizzato undici anni fa dai produttori del territorio insieme al Comune.

Piea, piccolo paese del nord Astigiano con poco più di 500 abitanti, durante l’inverno ospita il Carvè Vej, in estate il KaPtura Festival, due giornate dedicate alla musica heavy metal con gruppi italiani e stranieri e una serata conclusiva con importanti nomi del panorama nazionale. Negli anni sono saliti sul palco Edoardo Bennato, The Originals, formazione nata dalla collaborazione tra Africa Unite e The Bluebeaters, e i Modena City Ramblers. A chiudere il calendario degli appuntamenti arriva quindi, all’inizio dell’autunno, la Fiera Nazionale della Zucca delle Meraviglie.

La manifestazione si svolgerà sabato 26 e domenica 27 settembre, con un programma che proporrà gastronomia, musica, attività per famiglie, artigianato ed escursioni.

Sabato tra escursioni e musica

La prima giornata sarà dedicata anche agli amanti delle passeggiate. Sabato 26 è in programma un’escursione di circa 4 chilometri alla scoperta di alcuni luoghi particolari del territorio, tra cui l’Oasi del Lago Freddo, raro bosco igrofilo di ontano nero, a Santonco di Piovà Massaia.

La partenza è prevista alle 14.30 da piazza Italia. L’escursione è su prenotazione e il trasferimento fino al punto di partenza sarà effettuato con una navetta compresa nel prezzo. Al termine della camminata la Pro Loco offrirà un rinfresco. Gli organizzatori consigliano abbigliamento sportivo e scarpe da escursione, considerando che il percorso si sviluppa principalmente su strada sterrata.

In serata, dalle 20 in piazza Bombrini, sarà servita una cena a menù fisso, senza prenotazione, con antipasto, primo, secondo con contorno di zucca fritta e dolce. Alle 22 spazio alla musica con il concerto “Il tributo alle voci” del gruppo Enarmonia.

La Fiera domenica

Domenica 27 settembre sarà invece la giornata centrale, con circa un centinaio di espositori distribuiti nelle piazze, nelle vie e in alcuni cortili del centro storico. Sarà possibile trovare prodotti alimentari del territorio e non solo: salumi, formaggi, mieli, dolci, vini, distillati, verdure, frutta, gelati e prodotti da forno, tra cui focacce, pane e croissant alla zucca. Non mancheranno artigiani e hobbisti e, naturalmente, le Zucche di Piea De.C.O.

L’apertura della Fiera è prevista alle 8.45, mentre alle 10 prenderà il via lo spazio dedicato ai bambini. Dalle 14 sarà inoltre possibile conoscere e cavalcare gli asinelli. Per tutta la giornata il centro del paese sarà accompagnato dalla musica delle bande itineranti.

Sarà aperto anche il laboratorio di ceramica curato dal Laboratorio di ceramica Hippyart. L’attività è a pagamento e richiede la prenotazione.

A mezzogiorno la proposta gastronomica si sdoppia: sarà possibile scegliere tra il pranzo completo servito al tavolo, su prenotazione, oppure il self-service con un'ampia scelta di piatti tutti a base di zucca, sempre in piazza Bombrini.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo del 3CHIC Vocal Trio, che nel pomeriggio proporrà melodie ispirate agli anni Trenta e Quaranta.

Per informazioni e prenotazioni sono disponibili differenti contatti. Per la camminata è possibile chiamare Giuseppe al 335 7697898 o Claudia al 340 9045171. Per il pranzo servito al tavolo, telefonando dopo le 17, Maria risponde al 339 6372708 e Valentina al 347 9643583. Per il laboratorio di ceramica è invece possibile contattare Anna al 348 0541582.