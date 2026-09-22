Raduno di auto storiche e tour collinare, il C.A.M.E.A. organizza “Asti è la mia città”

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Evento
22 Settembre 2026 09:43:30
Un precedente evento organizzato dal C.A.M.E.A. – A.p.S
Chiusura di stagione per le auto d’epoca del C.A.M.E.A. – A.p.S.: domenica 27 settembre per ribadire il legame con la città di Asti e renderla partecipe della sua passione il nostro sodalizio metterà in mostra i veicoli migliori e più rappresentativi organizzando l’evento denominato “Asti è la mia città”.
Il programma è il seguente: ritrovo in piazza Libertà a partire dalle 8, 30 – Esposizione dei veicoli e mostra statica per la cittadinanza fino alle 11,30 – alle ore 11,30 partenza per tour collinare; il percorso cittadino prevede il passaggio in corso Dante, corso XXV Aprile, corso Ivrea per uscire verso Serravalle, Cossombrato, Bettola, Cunico e Carboneri di Montiglio dove i partecipanti pranzeranno presso il Ristorante Bric.
Il C.A.M.E.A. è stato fondato nel 1972 da Werther Burini proprietario dell’omonima autoscuola in Asti nonché primo Presidente del Club e da una ventina di appassionati che come lui erano attirati dai veicoli storici.
Lo scopo del Club è quello di promuovere manifestazioni, eventi legati al motorismo storico, per mantenere vivo il patrimonio culturale legato a veicoli che hanno fatto la storia e promuovere allo stesso tempo il nostro territorio.
Domenica 27 l’evento a celebrare la nostra città racchiude altri 3 momenti: sarà l’occasione per festeggiare la “Giornata nazionale del veicolo d’epoca” che la nostra federazione A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) ha istituito nell’ultima domenica di settembre; sarà la celebrazione del 60° anniversario di fondazione della federazione stessa e sarà anche l’occasione per ricordare un altro nostro Presidente il compianto Giulio Raviola a cui è dedicato il memorial dell’evento.
Anche quest’anno il C.A.M.E.A. è stato impegnato all’AMTS a Torino, la fiera di settore che ha sostituito Automotoretrò, nell’organizzazione delle rievocazioni storiche del “Circuito del Monferrato” (per moto d’epoca costruite entro il 1955) e della “Asti-Sanremo” (regolarità automobilistica svoltasi tra il 1953 e il 1966).
L’iscrizione al C.A.M.E.A. non vuol dire solo manifestazioni ed eventi ma anche vantaggi. Infatti con il tesseramento si potranno avere agevolazioni sull’assicurazione, l’esenzione parziale dalla tassa di possesso del veicolo e l’iscrizione all’A.S.I. che permette di richiedere un certificato di storicità per tutti i tipi di veicoli.
Per iscriversi basta rivolgersi alla sede di Via Brofferio 98 tutti i martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e per agevolare chi non potesse in questi orari, da gennaio a marzo la sede rimane aperta anche tutti venerdì sera dopo le 21.30. Da aprile l’apertura serale avverrà solo più all’ultimo venerdì del mese.
Lo staff del C.A.M.E.A.
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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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